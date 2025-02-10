«دبي للإعلام» تبث «قمة الحكومات» عبر منصاتها التلفزيونية والرقمية

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام مواكبتها فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للحكومات التي تعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، وبمشاركة دولية قياسية تُعد الأكبر في تاريخ القمة من 11 - 13 فبراير الجاري، ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تغطية الفعاليات والأحداث المهمة كافة التي تشهدها دبي، والإسهام في إبراز النهضة الحضارية والإنسانية التي تعيشها الإمارة.

وستتابع «دبي للإعلام» الحدث بسلسلة من التقارير والتغطيات المباشرة والبرامج الخاصة التي ستبث عبر قنواتها التلفزيونية والإذاعية ومنصاتها الرقمية، بهدف تسليط الضوء على أهمية القمة التي تُعد الملتقى العالمي الأضخم والأكثر تأثيراً الذي تترقبه حكومات العالم، للاجتماع والحوار ووضع سيناريوهات ومسارات انتقالها للمستقبل، وإحداث التحولات الفارقة في مجتمعاتها لاستدامة التقدم والازدهار.

ناقل رسمي

وأكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام» أن مواكبة المؤسسة فعاليات القمة العالمية للحكومات تأتي انطلاقاً من مكانتها ناقلاً رسمياً للحدث، وفي إطار جهودها الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الريادة في صناعة المحتوى.

وقال: تمثل القمة العالمية للحكومات حدثاً سنوياً بارزاً يجمع القادة وصناع القرار وأهل الفكر والخبراء والرواد في مجال التنمية من أنحاء العالم، ما جعل منها منصة مبتكرة لاستشراف مسارات المستقبل، ومشاركة الأفكار والرؤى والحلول الاستباقية للتحديات التي تواجهها المجتمعات، مشيراً إلى أن المؤسسة عملت على تسخير إمكاناتها البشرية واللوجستية كافة من أجل تقديم تغطية متميزة للقمة.

وأضاف: عملت «دبي للإعلام» على إعداد خطة متكاملة لمتابعة القمة وجلساتها ونقل أجوائها، معتمدة في ذلك على أحدث التقنيات الرقمية، وخاصة «تقنية 4k» التي أضيفت حديثاً إلى عربات البث الخارجي، ما يبرز قدرات المؤسسة وإمكاناتها في صناعة المحتوى المبتكر.

وسيتابع الجمهور تغطية إعلامية شاملة للقمة، فسيعمل مركز الأخبار التابع للمؤسسة على تقديم محتوى غني ومتنوع يغطي مختلف جوانب الحدث، عبر شبكة واسعة من الإعلاميين، ومن بينهم محمد الكعبي، ومحمد سالم، وميرا المهيري وغيرهم، والذين سيعملون على نقل الحدث عبر استضافتهم نخبة من الضيوف في حوارات حصرية وتقديم تحليلات شاملة لأبرز ما تتضمنه القمة، التي سيشارك في تغطيتها ميدانياً 6 مراسلين، سيتم توزيعهم في مختلف مواقع القمة لنقل أبرز مجرياتها وجلساتها النقاشية والحوارية مباشرةً إلى قنوات «دبي للإعلام» عبر استوديوهات خاصة، وعربات البث الخارجي التي قامت المؤسسة بتطويرها وتزويدها 14 كاميرا تلفزيونية تعمل بتقنية الدقة العالية «4 كي» (4K)، إضافة إلى العديد من أنظمة التشغيل التكنولوجية المتطورة، وسيتولى مسؤوليتها فريق عمل متكامل يتميز بخبرته الواسعة وحرفيته العالية في العمل الإعلامي الميداني وتغطية الأحداث الضخمة، ما يبرز إمكانات المؤسسة وقدراتها اللوجستية والفنية، وما تمتلكه من قدرة عالية على إنتاج محتوى إعلامي مبتكر.

وستتضمن التغطية الإعلامية بث حلقات وبرامج خاصة تسلط الضوء على أبرز محاور القمة، فستقدم نوفر رمول حلقة خاصة من برنامج «قابل للنقاش»، في حين يُخصص برنامج «نبض دبي» حلقة متميزة ستبث على شاشة تلفزيون دبي في أول أيام القمة.

كما سيتناول مروان الحل أبرز القضايا الاقتصادية في برنامج «المؤشر»، فسيقدم تحليلاً واسعاً لانعكاسات القمة على الأسواق والاقتصاد، كما سيقدم فقرة «سؤال لمسؤول» ويستضيف فيها مجموعة من كبار المسؤولين والمشاركين في القمة.

كما قام مركز الأخبار بإنتاج محتوى رقمي حصري لعرضه عبر قنوات المؤسسة قبيل انطلاق القمة، ويشمل مجموعة فيديوهات خاصة تحمل عنوان «يوم صفر» سترصد عبرها أثير علي بن شكر أبرز التحضيرات الخاصة بالقمة وجلساتها التمهيدية.

وسيتولى محمود حمدان إعداد سلسلة «وجوه من القمة» التي تسلط الضوء على الشخصيات المشاركة، أما فيصل الحمادي فسيقدم سلسلة «من جيل المستقبل لصناع المستقبل» الهادفة إلى تقديم رؤية شبابية عن القمة وتأثيرها في الأجيال القادمة. كما سيتولى المركز إنتاج محتوى رقمي خاص بنشرات أخبار الإمارات، ونشرة الأخبار الإنجليزية، ما يضمن تقديم تجربة إعلامية متكاملة وشاملة.

من جهة أخرى، سيقوم تلفزيون دبي بتقديم تغطية مباشرة للقمة تتضمن عرض سلسلة تقارير خاصة ومجموعة حوارات حصرية مع كبار المسؤولين والقادة والمشاركين في الحدث، وستتولى قناة سما دبي بث الجلسات النقاشية والحوارية الرئيسة والجانبية على الهواء مباشرة، إلى جانب تقديم مجموعة من التقارير الخاصة التي ستعرض في برنامج «مساء دبي»، وستخصص قناة «دبي ون» حلقات من برنامجها (DXB Today) لبث تقارير حصرية سيتولى إعدادها مقدم البرنامج الناطق باللغة الإنجليزية، كما سيشهد البرنامج تغطية الجلسات العالمية إضافة إلى استضافة مجموعة من المتحدثين العالميين والضيوف الدوليين، أما إذاعة دبي فستبث كلمات المتحدثين الرئيسين في القمة عبر أثيرها.

وعلى صعيد آخر، استعدت إدارة الإعلام الرقمي في المؤسسة ممثلة في فريقي «دبي بوست» و«الإعلام الرقمي» لتقديم تغطية إعلامية شاملة ومبتكرة لفعاليات القمة العالمية للحكومات، عبر خطة محتوى متكاملة تعتمد على السرد الرقمي والتفاعل مع الجمهور، تهدف إلى إبراز أهمية القمة ودورها في تشكيل مستقبل العمل الحكومي عبر فيديوهات حصرية، والمواد التفاعلية في مختلف المنصات الرقمية، مع التركيز على تقديم محتوى عالي الجودة يبرز القيم والرؤى التي تناقشها القمة.

حسابات المؤسسة

كما ستعمل إدارة الإعلام الرقمي على نشر تقارير متنوعة عبر حسابات المؤسسة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، تستعرض أبرز القضايا المطروحة في القمة، وأهم المتحدثين العالميين فيها. كما سيتم إنتاج مقاطع فيديو قصيرة تستعرض اللحظات المؤثرة والخطابات الملهمة التي يقدمها أصحاب السمو الشيوخ والقادة العالميون في الحدث، مع تخصيص محتوى تفاعلي يشمل مقابلات مع المشاركين، وعرض كواليس الحدث.

وإضافة إلى التغطية المباشرة، سيقوم «الإعلام الرقمي» في المؤسسة بإنتاج محتوى ما بعد الحدث، لتوثيق أهم مخرجات القمة ونتائجها، وتأثيراتها، إلى جانب تسليط الضوء على أهم المبادرات التي أُطلقت في القمة، ما يسهم في تعزيز حضورها الإعلامي وترسيخ مكانتها منصة عالمية رائدة في مجال تطوير العمل الحكومي.