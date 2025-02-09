انعقاد منتدى القيادات العربية غداً بمشاركة 200 شاب وشابة

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنعقد الدورة الأولى لمنتدى القيادات العربية الشابة في دبي غداً ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ«القمة العالمية للحكومات 2025».

ويستضيف المنتدى أكثر من 200 شاب وشابة عربية من مختلف أنحاء المنطقة من أعضاء هذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل نحو 20 عاماً.

وتتضمن فعاليات المنتدى كلمات رئيسية وجلسات حوارية تناقش مختلف المجالات المعنية بتمكين الشباب العربي وإعداد قيادات شابة تقود مسيرة التنمية والتقدم في مختلف المجتمعات العربية.

كلمات وجلسات حوارية

وتنطلق أعمال المنتدى بكلمة رئيسية يلقيها خلفان جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»، تليها جلسة رئيسية لمرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة السابق في دولة الكويت، يتحدث خلالها عن أهمية إعداد القادة لتحديات العالم الجديد، وجلسة أخرى يشارك فيها الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، للحديث عن القيادات العربية الشابة والاقتصاد العربي. كما يشارك حسين سجواني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة داماك العقارية، في جلسة رئيسية حول أهمية دور القيادات الشبابية في بناء اقتصاد جديد.

وتستضيف جلسة حوارية بعنوان «قيادات عربية في ريادة الأعمال» كلاً من محمد بلوط الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيتوبي»، ومحمود عدي الشريك المؤسس لشركة «شروق»، وحسام عرب الشريك المؤسس لشركة «تابي»، ومنى عطايا مؤسسة شركة «ممز وورلد». ويلقي عمر سيف غباش مستشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسفير الدولة لدى الفاتيكان كلمة رئيسية عن القيادات الشابة ومستقبل الدبلوماسية العربية.

رياضة وفن وثقافة

وتلي ذلك جلسة تستضيف مجموعة من نجوم الرياضة العربية وهم: السعودي سامي الجابر، والإماراتي إسماعيل مطر، والعراقي نشأت أكرم، والعُماني علي الحبسي، للحديث عن فرص تمكين الشباب العربي في مختلف المجالات الرياضية. وتستضيف جلسة القيادات العربية في الفن والثقافة كلاً من الفنان التونسي إل سيد، والفنان السعودي مشعل تمر، والمهندسة المعمارية المصرية شهيرة فهمي، ومحمد أورفلي الشيف المشهور ومالك مطعم «أورفلي بيسترو».

ويستعرض ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم قطر 2022 أهم الدروس القيادية المستفادة من تنظيم هذه البطولة العالمية. فيما تستضيف الجلسة الختامية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية لتتحدث عن جاهزية القيادات العربية الشابة ودورها في التخطيط والإدارة في المناصب القيادية العليا.

حوارات هادفة

وأكد خلفان جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة «القيادات العربية الشابة»، أن المنتدى يهدف إلى إطلاق حوارات فعالة حول سبل تمكين الشباب العربي في مختلف المجالات وتوظيف قدراتهم وطاقاتهم الهائلة في تطوير مجتمعاتهم وإعداد قيادات شابة متمكنة قادرة على إحداث نقلات نوعية في كافة القطاعات المستقبلية.

وقال إن المنتدى سيشكل محطة رئيسية لإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من الخبرات العربية المشاركة، وسيسهم بتفعيل دور القيادات العربية الشابة في مجالات أوسع تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

أهداف مستقبلية

وتهدف مبادرة «القيادات العربية الشابة» إلى استقطاب 50 ألف مشارك خلال الفترة المقبلة، وتطوير وتنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية والأفكار الملهمة مع الشباب العربي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تكوين شبكة ذات تأثير من رجال الأعمال والقادة الاستثنائيين في مجالاتهم لدعم ومساعدة وتوجيه الشباب العربي، والاستفادة من قدرات وخبرات الأعضاء في شبكة «القيادات العربية الشابة» الإقليمية لتحفيز وتمكين قادة الغد من الشباب العرب.

أبرز جلسات المنتدى:

•مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة السابق في الكويت يتحدث عن إعداد القادة لتحديات العالم الجديد

•سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني يناقش دور القيادات الشابة والاقتصاد العربي

•حسين سجواني المؤسس ورئيس مجلس إدارة «داماك» يتحدث عن أهمية القيادات الشبابية في بناء اقتصاد جديد

•جلسة بعنوان «قيادات عربية في ريادة الأعمال» بمشاركة متحدثين من «كيتوبي» و«شروق» و«تابي» و«ممز وورلد»

•عمر غباش يلقي كلمة رئيسية عن القيادات الشابة ومستقبل الدبلوماسية العربية

•جلسة عن مستقبل الشباب العربي والرياضة بمشاركة إماراتية وسعودية وعراقية وعمانية

•الجلسة الختامية تستضيف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر