مديرة صندوق النقد الدولي: الإمارات تتقدم بثبات في مسار التنويع الاقتصادي

‌توقعت مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين انخفاض ⁠التضخم العالمي إلى 3.8 ⁠بالمئة هذا العام وإلى 3.4 بالمئة ​في 2027 ​مع تراجع ​الطلب وانخفاض ‌أسعار الطاقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها كريستالينا ‌جورجيفا في الجلسلة الافتتاحية لأعمال "المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي الثاني للقمة العالمية للحكومات 2026، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الأنشطة غير النفطية تشكّل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، ما يعكس تقدّماً ملحوظاً في مسار التنويع الاقتصادي.

وأشارت إلى أن النمو العالمي حافظ على مستواه "بشكل ملحوظ" رغم التحولات العميقة في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات التجارية والتكنولوجيا والتركيبة السكانية وأن الاقتصاد العالمي يسجّل نمواً عند 3.2% خلال العام الجاري، متجاوزاً التقديرات السابقة بفضل تحسن الطلب وتراجع الضغوط المالية، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 3.8% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 3.4% بحلول 2027، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة.

وأضافت أن نمو الاقتصادات العربية مرشح للارتفاع إلى 3.7% مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتعافي القطاعات غير النفطية.

