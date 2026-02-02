رئيس الدولة يمنح محمد القرقاوي وسام الاتحاد

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسام الاتحاد تقديراً لعطائه المتواصل وجهوده المخلصة في مسيرة العمل الحكومي، وتكريماً لما قدمه من إسهامات نوعية في خدمة الوطن.

وقلد سموه بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» معالي محمد القرقاوي الوسام خلال فعاليات الدورة الأولى للقمة العالمية للعلماء التي بدأت في دبي أمس وتستمر ثلاثة أيام.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي محمد القرقاوي دوام التميز والتوفيق في خدمة وطنه، وقال سموه إن معاليه من الكوادر الوطنية التي قدمت نموذجاً متميزاً في العمل الحكومي، مثمناً ما يتحلى به من التزام وإخلاص وكفاءة عالية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لمعالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء يعكس نهج دولة الإمارات في الاحتفاء برجالها المخلصين، مشيراً إلى أن التكريم يجسد إسهاماته الرائدة في ترسيخ التميّز الحكومي ضمن فريق يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

ريادة

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حسابه في منصة «إكس»: «تكريم صاحب السمو رئيس الدولة للأخ محمد القرقاوي بوسام الاتحاد يعكس نهج دولة الإمارات في الاحتفاء برجالها المخلصين، ويجسّد إسهاماته الرائدة في ترسيخ التميّز الحكومي ودعم الكفاءات الوطنية، ضمن فريق يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد».

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عبر حسابه في منصة «إكس»: «نبارك للأخ محمد القرقاوي تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتقليده وسام الاتحاد، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والعمل المخلص... بوسعيد، قامة وطنية نفخر بإسهاماتها المتواصلة ضمن فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو محل ثقتنا، ونقدر جهوده النوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء الكفاءات الوطنية، وخدمة قيادتنا وشعبنا بكل إخلاص ومسؤولية... والشكر موصول لقائد مسيرتنا، فهذه هي قيادة الإمارات التي تحتفي برجالها المخلصين... مشكور بوسعيد، وتمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح».

وهنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «نبارك للأخ محمد القرقاوي منحه وسام الاتحاد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تقديراً لإسهاماته الوطنية.. رافق القرقاوي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رحلته الحكومية منذ بداياتها، وترجم توجيهات قيادة الإمارات الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.. تكريمٌ مستحق لمسيرةٍ ما زالت مستمرة في خدمة الإمارات وتحقيق رخائها برؤية قادتها وجهود أبنائها المخلصين».

تهنئة

كما هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، معالي محمد القرقاوي بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، له، ومنحه وسام الاتحاد. وأكد سموه أن هذا التكريم يجسد تقدير القيادة الرشيدة لمسيرة وطنية استثنائية حافلة بالعطاء والإبداع، وجهود مخلصة كان لها أثر واضح في تطوير العمل الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والابتكار.وقال سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أهنئ أخي محمد بن عبدالله القرقاوي بمناسبة نيله وسام الاتحاد من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله. هذا التكريم يجسد تقدير القيادة الرشيدة لمسيرة وطنية استثنائية حافلة بالعطاء والإبداع، وجهود مخلصة كان لها أثر واضح في تطوير العمل الحكومي وترسيخ ثقافة التميز والابتكار».وأضاف سموه: «مبارك هذا الاستحقاق، وتمنياتي بدوام التوفيق ومواصلة خدمة الإمارات، ورفع اسمها عالياً».

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر حسابه في منصة «إكس»: «حين يكرّم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رجلاً، فلأنه أحدث أثراً حقيقياً في مسيرة الدولة، وحين يكون من أبناء مدرسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فهذا يعني أنه تربّى على أن القيادة ممارسة يومية ومسؤولية مستمرة، لا مجرد لقب أو منصب.. أبارك للأخ محمد القرقاوي هذا التكريم المستحق بوسام الاتحاد، متمنياً له دوام التوفيق والتميّز، فهذا الوسام الرفيع شهادة بأن الإمارات لا تحتفي بالإنجاز فحسب، بل تكرّم صنّاعه الذين جعلوا من العمل الحكومي مشروع قيمة، يبني مستقبل الوطن بصمت وإخلاص».

من جانبه أعرب معالي محمد القرقاوي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتزازه بهذا التكريم، مثمناً الدعم الذي تحظى به الكوادر الوطنية من قبل القيادة الحكيمة لتعزيز دورها وتمكينها في مسيرة تقدم الوطن ورفعته.

وقال معاليه إن هذا التكريم حافز كبير لبذل أقصى ما لدينا لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً، ومواصلة العطاء في خدمة وطننا.. سائلاً الله تعالى التوفيق حتى يكون عند حسن ظن قيادتنا على الدوام.

تميز

وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، بوسام الاتحاد تكريم مستحق لرجل عرفناه عن قرب في عمله الدؤوب لخدمة وطنه كل ساعة وكل يوم؛ ابتكاراً ومتابعة وإخلاصاً ومثابرة.وقال معاليه: «الإمارات تعتز برجالها، وأبو سعيد من رجالات الوطن والكفاءات المخلصة التي تعطي بلا توقف».ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تكريم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالي الأخ محمد القرقاوي بوسام الاتحاد تكريم مستحق لرجل عرفناه عن قرب في عمله الدؤوب لخدمة وطنه كل ساعة وكل يوم؛ ابتكاراً ومتابعة وإخلاصاً ومثابرة».وختم معاليه: «الإمارات تعتز برجالها، وأبو سعيد من رجالات الوطن والكفاءات المخلصة التي تعطي بلا توقف».

وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمعالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تكريم مستحق لشخصية وطنية نذرت جهدها ووقتها لرفعة دولة الإمارات وتنفيذ رؤية قيادتها الرشيدة.وقال معاليه عبر منصة «إكس»: «تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، لمعالي الأخ محمد القرقاوي بوسام الاتحاد هو تكريم مستحق لشخصية وطنية نذرت جهدها ووقتها لرفعة دولة الإمارات وتنفيذ رؤية قيادتها الرشيدة.. تتويج لمسيرة من العمل الدؤوب الذي ساهم عبره في ترسيخ مسيرة التميز الحكومي ودعم الكوادر الوطنية في كل القطاعات الحكومية.. معاليه خريج مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في القيادة؛ تلك المدرسة التي تصنع قادة يحولون الرؤى إلى واقع، والتحديات إلى فرص.. هذا التكريم يؤكد أن الإمارات تحتفي بمن يعطي بإخلاص، وبمن يصنع الفرق».