طحنون بن زايد: محطة تاريخية ومسار استراتيجي تبناه القادة المؤسسون

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أنه في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن، ومساراً استراتيجياً تبناه القادة المؤسسون، ليكون التوافق أساساً والاتحاد رؤية سديدة، والنهوض بالدولة وحمايتها الهدف الأسمى.

وأضاف سموه: «الاتحاد مصدر قوتنا وفخرنا، وسيبقى «البيت متوحد» بحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات».

حكمة

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن، ومساراً استراتيجياً تبناه القادة المؤسسون، ليكون التوافق أساساً والاتحاد رؤية سديدة، والنهوض بالدولة وحمايتها الهدف الأسمى. الاتحاد مصدر قوتنا وفخرنا، وسيبقى «البيت متوحد» بحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات».