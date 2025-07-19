«كهرباء دبي» تحتفل بـ«يوم عهد الاتحاد» بفعاليات تعزز الهوية الوطنية

أحيت هيئة كهرباء ومياه دبي «يوم عهد الاتحاد»، الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، بمجموعة من الفعاليات الوطنية التي عبّرت عن روح الاتحاد، وجسّدت القيم الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم،. ويأتي إحياء هذا اليوم تخليداً للحظة التاريخية في عام 1971 التي شهدت توقيع «وثيقة الاتحاد»، واعتماد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة «يوم عهد الاتحاد»، الذي يمثل محطة وطنية غالية تذكرنا بهويتنا المشتركة والوحدة التي تربطنا..

إن الوفاء لعهد الاتحاد لا يقتصر على الاحتفاء بالماضي، وإنما البناء عليه وتسخير كل الإمكانات للمساهمة في رسم مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وفي هذا اليوم المجيد، نعاهد الوطن وقيادته الرشيدة على مواصلة العمل بعزيمة وإخلاص، للمساهمة في ترسيخ القيم والمبادئ التي وجهت مسيرة الاتحاد، وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات».

وضمن جهودها لتحويل المناسبات الوطنية إلى محطات ملهمة تجسّد قيم الاتحاد، نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات الوطنية تضمنت ورش توعية تحت عنوان «عهد يتجدد» باللغتين العربية والإنجليزية، قدّمها طه الحمري، كبير مسؤولي السعادة في الهيئة، حيث سلط الضوء خلالها على الأبعاد التاريخية والأهمية الوطنية لهذا اليوم المجيد.

كما شاركت الهيئة نشرات إلكترونية بهدف تعريف الموظفين بأهمية «يوم عهد الاتحاد»، وتعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء. ونشرت الهيئة كذلك فيديو وثائقياً يسلط الضوء على تاريخ اتحاد دولة الإمارات ودور الهيئة في دعم المبادرات الوطنية.

إضافة إلى ذلك، نظمت الهيئة مسابقات داخلية للموظفين وأخرى خارجية عبر قنواتها على منصات التواصل الاجتماعي. ولتمكين رواد الأعمال المواطنين، نظّمت الهيئة معرضاً مجتمعياً لدعم الموظفين والموظفات المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة، حيث أتيحت لهم الفرصة لعرض منتجاتهم.

وأعرب موظفو الهيئة عن فخرهم بالمشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، واعتزازهم بمسيرة الاتحاد، مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ومؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة، والمساهمة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات.