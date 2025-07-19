وزراء: «عهد الاتحاد» مناسبة للاحتفاء بعهد لا ينقضي

أكد وزراء، في تصريح لهم بمناسبة يوم «عهد الاتحاد»، أن يوم «عهد الاتحاد» مناسبة لتجديد الالتزام بمسيرة العطاء الوطني وللاحتفاء بعهد لا ينقضي أرسى قواعده قادة عظام وتواصل فصوله قيادة رشيدة.

وقالوا إن اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات نستحضر من خلالها قيم الوحدة والانتماء والولاء لوطن أسسه الآباء المؤسسون على مبادئ راسخة ورؤية طموحة، لبناء دولة حديثة تنهض بالعلم والمعرفة وتمكّن الإنسان.

يوم مجيد

نهيان بن مبارك

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، إذا كان الثاني من ديسمبر يوماً مجيداً في تاريخ دولة الإمارات، والمنطقة والعالم، لأنه الشاهد على ميلاد وطن التسامح والأخوة الإنسانية والنهضة والسلام، فإن 18 يوليو هو يوم مجيد من أيام الإمارات المباركة لأنه يوم «عهد الاتحاد»، فهو اليوم الذي مهد للثاني من ديسمبر وأسس له.

وأضاف أنه اليوم الشاهد على الجهود المباركة التي بذلها بإخلاص وتفانٍ المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدر ما أعطى لهذا الوطن من جهد وفكر وعمل، وإخوانه قادة الإمارات.

حيث وقّع الوالد المؤسس وإخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات، وأعلنوا عن اسم دولتنا؛ دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون عنواناً للقيم والنهضة، والتقدم والعطاء ولتتسع لكل الطامحين حول العالم فكانت عنواناً للنجاح في المجالات كافة، حتى أصبحت النموذج والقدوة للأمم والشعوب.

لحظة تاريخية

محمد الحسيني

قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: في يوم عهد الاتحاد، نستحضر بفخر اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون تحت راية الوحدة والعزم، ليضعوا أول أسس اتحاد وُلد من الرؤية والإرادة.

واستند إلى قيم أصيلة جعلت الإنسان محور التنمية، وجعلت من الاتحاد إطاراً راسخاً للمستقبل. ففي الثامن عشر من يوليو عام 1971، سُطّرت صفحة مجيدة من تاريخ الوطن عند توقيع وثيقة الاتحاد والدستور، معلنة بذلك قيام الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: إن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى نمر عليها، بل هو تجديد مستمر للوفاء بالعهد الذي قطعه المؤسسون مع الوطن والمواطن.

وهو تذكير سنوي بأن ما ننعم به من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا الأساس المتين الذي انطلق منه الاتحاد، ولولا الحرص على حماية قيم الاتحاد وتطويرها.

ونحن في وزارة المالية، نعتبر أن مسؤوليتنا تتجدد كل عام، فنعمل على ترجمة مبادئ الاتحاد إلى سياسات مالية ترفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزز الاستدامة المالية، وتفتح الآفاق أمام الأجيال القادمة لمواصلة المسيرة بثقة وأمان.

فصول المجد

سهيل المزروعي

قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن يوم الثامن عشر من يوليو عام 1971، الذي اجتمع فيه الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ليكتبوا معًا أول فصول المجد في وثيقة إعلان الاتحاد، يعد لحظة خالدة في ذاكرة الوطن، تجسدت فيها معاني الوحدة والعزيمة والرؤية السديدة.

وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم «عهد الاتحاد»: «إنه يوم نجدد فيه عهد الوفاء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة مسيرة التنمية والبناء، مستلهمين من إرث المؤسسين، ومن رؤية المستقبل التي ترسمها قيادتنا الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

واستطرد بالقول: «إنها مناسبة وطنية نستحضر فيها إنجازاتنا، ونستنهض فيها الهمم، وتتعزز فيها العزيمة، لنمضي معًا في مسيرة تليق بإرث المؤسسين وطموحات الحاضر وتطلعات المستقبل لتبقى الإمارات نموذجًا عالميًا في الريادة والتقدم..

وطنًا يصنع الفرق، ويقود برؤية، ويبني بسواعد أبنائه، ويشق طريقه بثقة نحو المراكز الأولى، كما أرادها الآباء المؤسسون، وكما تسير بها قيادتنا اليوم، عازمين على الإسهام الفاعل في تعزيز مكانة دولة الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة».

دولة حديثة

سارة الأميري

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة فارقة في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر من خلالها قيم الوحدة والانتماء والولاء لوطن أسسه الآباء المؤسسون على مبادئ راسخة ورؤية طموحة، لبناء دولة حديثة تنهض بالعلم والمعرفة وتمكّن الإنسان.

وأضافت معاليها، أن يوم عهد الاتحاد هو مناسبة لتجديد الالتزام بمسيرة العطاء الوطني وللاحتفاء بعهد لا ينقضي، أرسى قواعده قادة عظام وتواصل فصوله قيادة رشيدة تستلهم من إرث الماضي وتبني الحاضر برؤية استشرافية، جعلت من الإمارات نموذجاً تنموياً متفرّداً في الريادة والتقدم وبناء المستقبل.

وأشارت إلى أن هذه المناسبة الوطنية تشكّل فرصة لتعزيز روح المواطنة، وترسيخ القيم التربوية والوطنية في نفوس الطلبة والأجيال الصاعدة، عبر غرس معاني الانتماء والمسؤولية في كل الميادين.

وجهة مفضلة

ثاني الزيودي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن «يوم عهد الاتحاد» الذي يوافق الثامن عشر من يوليو من كل عام، يعد إحدى أهم المحطات التاريخية في المسيرة المباركة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي انطلقت في هذا اليوم بتوقيع وثيقة الاتحاد والدستور وإعلان الاسم الرسمي للدولة، ما مهد لقيامها لاحقاً في الثاني من شهر ديسمبر، ومنذ ذلك الحين والإنجازات - تحت لواء القيادة الرشيدة ومظلة الاتحاد - تتواصل في المجالات كافة.

وقال معاليه إن يوم «عهد الاتحاد» مناسبة وطنية عزيزة على قلوب كل أبناء الوطن للاحتفاء بإرث ورؤية وجهود مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، رحمهم الله، ولنجدد العهد على الالتزام بما زرعوه فينا - جيلاً بعد جيل- من القيم والمبادئ الوطنية وروح الوحدة والتلاحم. وأضاف أنه في يوم عهد الاتحاد نجدد العهد على مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص لخدمة الوطن.

واستكمال مسيرة الإنجازات في كل المجالات، لنرسخ مكانة الإمارات الرائدة بين الأمم، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية الطموحة لقيادتنا الرشيدة التي يواصل الوطن وأبناؤه جني ثمارها، بعدما أصبحت الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ووجهة مفضلة للمستثمرين وأصحاب المواهب وألمع العقول.

عبدالله النعيمي

أكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن يوم عهد الاتحاد، الذي تحييه دولة الإمارات في الثامن عشر من يوليو من كل عام، مناسبة وطنية راسخة تُخلّد ذكرى الاجتماع التاريخي للآباء المؤسسين.

وقال إنه شكّل انطلاقة مسيرة الاتحاد وبناء دولة القانون والمؤسسات. وقال معاليه إن هذا اليوم يجسد نجاح الاتحاد والرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم وطن قوي متماسك، داعياً الله جل شأنه أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.

نهيان بن مبارك:

شاهد على ميلاد وطن التسامح والأخوّة والنهضة والسلام

محمد الحسيني:

الاتحاد وُلد من رؤية وإرادة جعلتاه إطاراً راسخاً للمستقبل

سهيل المزروعي:

لحظة خالدة تجسدت فيها معاني الوحدة والعزيمة

سارة الأميري:

مناسبة لتجديد الالتزام بمسيرة العطاء

ثاني الزيودي:

نجدد العهد على مواصلة العمل بكل تفانٍ لخدمة الوطن

عبدالله النعيمي:

انطلاقة مسيرة الاتحاد وبناء دولة القانون والمؤسسات