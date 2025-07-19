مكتوم بن محمد: أوفياء لمسيرة المؤسسين ونعمل بإخلاص لصالح الاتحاد

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنه في ذكرى عهد الاتحاد، نستحضر عهود الآباء المؤسسين.

وأضاف سموه: نجدد القسم أن نظل أوفياء لمسيرتهم، وأن نعمل بإخلاص لصالح الاتحاد، حامين لإنجازاته، متمسكين بمكتسباته، ماضين بعزم لإعلاء رايته واستكمال مسيرة وطن لا يعرف المستحيل. جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»:

«في ذكرى عهد الاتحاد، نستحضر عهود الآباء المؤسسين، ونجدد القسم أن نظل أوفياء لمسيرتهم، وأن نعمل بإخلاص لصالح الاتحاد، حامين لإنجازاته، متمسكين بمكتسباته، ماضين بعزم لإعلاء رايته واستكمال مسيرة وطن لا يعرف المستحيل».