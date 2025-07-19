أحمد بن محمد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات تصنع مستقبلاً يليق بشعبها

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل تحقيق الإنجازات، وصناعة مستقبل يليق باسمها وشعبها.

جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر «إكس»: «في يوم عهد الاتحاد، تواصل دولتنا، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحقيق الإنجازات، وصناعة مستقبل يليق باسم دولة الإمارات وشعبها العزيز..

في هذا اليوم، نجدد العهد بالسير على دروب الريادة، نحو قمم مجدٍ جديدة. ‏في الإمارات، نستند إلى تاريخ عريق، ونماذج مضيئة لنصنع المستقبل، ونُنجز على الأرض.. كما في الفضاء».