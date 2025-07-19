حمدان بن محمد: نحن أبناء الاتحاد وسنظل أوفياء لعهده مخلصين لقيادته من أجل مستقبل أفضل وأجمل لشعبنا

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة «يوم عهد الاتحاد»، وقال سموه: نحن أبناء الاتحاد، وسنظل أوفياء لعهده، مخلصين لقيادته من أجل مستقبل أفضل وأجمل لشعبنا.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نُبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة «يوم عهد الاتحاد»، ففي مثل هذا اليوم من عام 1971، وقّع زايد وراشد والآباء المؤسسون وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات...

كانت لحظةً تاريخية انطلقت منها مسيرة وطن لا يعرف المستحيل، فقام الاتحاد، ورُسِّخت أركان مجده... نحن أبناء الاتحاد، وسنظل أوفياء لعهده، مخلصين لقيادته من أجل مستقبل أفضل وأجمل لشعبنا بعون الله».

سموه:

لحظة تاريخية انطلقت منها مسيرة وطن لا يعرف المستحيل