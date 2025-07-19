Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

منصور بن محمد : نعمل لوطن يستحق الأفضل وشعب لا حدود لطموحاته

undefined's profile picture

البيان

دبي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمناسبة «يوم عهد الاتحاد» العمل في كافة ميادين العطاء والواجب من أجل وطنٍ يستحق الأفضل، وشعبٍ لا حدود لطموحاته.

وقال سموه: نجدد العهد على المضي على خطى الآباء المؤسسين، والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بمناسبة «يوم عهد الاتحاد»، نجدد العهد على المضي على خطى الآباء المؤسسين، والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة وأن نواصل العمل في كافة ميادين العطاء والواجب من أجل وطنٍ يستحق الأفضل، وشعبٍ لا حدود لطموحاته».

نجدد العهد على المضي على خطى الآباء المؤسسين