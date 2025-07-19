منصور بن محمد : نعمل لوطن يستحق الأفضل وشعب لا حدود لطموحاته

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بمناسبة «يوم عهد الاتحاد» العمل في كافة ميادين العطاء والواجب من أجل وطنٍ يستحق الأفضل، وشعبٍ لا حدود لطموحاته.

وقال سموه: نجدد العهد على المضي على خطى الآباء المؤسسين، والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بمناسبة «يوم عهد الاتحاد»، نجدد العهد على المضي على خطى الآباء المؤسسين، والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة وأن نواصل العمل في كافة ميادين العطاء والواجب من أجل وطنٍ يستحق الأفضل، وشعبٍ لا حدود لطموحاته».

نجدد العهد على المضي على خطى الآباء المؤسسين