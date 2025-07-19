لطيفة بنت محمد: في يوم العهد يداً واحدة في مسيرة البناء والتنمية والوحدة

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي: في يوم العهد مستمرون على هذا الطريق لنبقى دائماً يداً واحدة في مسيرة البناء والتنمية والوحدة.

وأضافت سموها: عهد الاتحاد نُجدّد من خلاله العهد، ونصونه بالولاء، ونبنيه بالعمل لنرفع رايته عالياً بين الأمم.

ودونت سموها على حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «اليوم هو يوم العهد.. يوم نؤكد فيه ما كتبه وعهد به المؤسسون بعزّ وطموح لا حدود لهما.. ونحن مستمرون على هذا الطريق لنبقى دائماً يداً واحدة في مسيرة البناء والتنمية والوحدة.. عهد الاتحاد نُجدّد من خلاله العهد ونصونه بالولاء، ونبنيه بالعمل لنرفع رايته عالياً بين الأمم».

عهد الاتحاد نبنيه بالعمل لنرفع رايته عالياً بين الأمم