أحمد بن سعيد: نمضي بثقة وثبات لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أنه في «يوم عهد الاتحاد» نستذكر لحظة تاريخية شكّلت نقطة تحوّل في مسيرة دولتنا. وأضاف سموه: «ونمضي بثقة وثبات، لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً».

ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «في يوم عهد الاتحاد، نستذكر لحظة تاريخية شكّلت نقطة تحوّل في مسيرة دولتنا، وأرست دعائم نهضة مباركة باتت نموذجاً يُحتذى في التنمية والتقدم. واليوم، نُجدد العهد على الولاء لإرث الآباء المؤسسين، ونمضي بثقة وثبات، لصناعة مستقبل أكثر إشراقاً. دام اتحادنا رمزاً للعز والوحدة».