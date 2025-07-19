سيف بن زايد: نعاهد القيادة بالوفاء لمسيرة الاتحاد والتمسك بقيمه

عاهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن نظل أوفياء لمسيرة الاتحاد، متمسكين بقيمه، حريصين على صون مكتسباته.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في هذا اليوم المجيد، نجدد بكل فخر وولاء العهد الذي قطعه الآباء المؤسسون، ونعاهد قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن نظل أوفياء لمسيرة الاتحاد، متمسكين بقيمه، حريصين على صون مكتسباته، عاملين بإخلاص لبناء وطنٍ شامخٍ مزدهر، يعتز بماضيه، ويصنع مستقبله بعزيمة لا تلين، مستنيرين بحكمة القائد وقيادته الرشيدة».