حميد النعيمي: «عهد الاتحاد» مرحلة مفصلية سطّر فيها المؤسسون أعظم صور التلاحم

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان: إن الثامن عشر من يوليو من كل عام يوم «عهد الاتحاد»، هو يوم تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر فيه بكل امتنان اللقاء الذي جمع المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، والذي كان إيذاناً بولادة اتحادنا المبارك، وتوقيع دستور دولتنا الغالية.

وأكد سموه أن يوم «عهد الاتحاد» ليس مجرد ذكرى، بل هو تأكيد على مرحلة مفصلية سطّر فيها قادتنا المؤسسون أعظم صور التلاحم، وغرسوا في أبنائهم معاني الإخلاص والانتماء، لتنطلق من بعدها دولة الإمارات في مسيرة حضارية ملؤها العطاء، وتحت قيادة رشيدة اتخذت من الحكمة نهجاً، ومن الطموح منهجاً، حتى أصبحت دولتنا اليوم مثالاً يحتذى في التطور، والتنمية، والمكانة العالمية.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة يوم «عهد الاتحاد»: «في هذا اليوم الوطني المجيد، نحيي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة، ونحتفي فيها بمعاني الوحدة التي رسخها الآباء المؤسسون».

وتابع صاحب السمو حاكم عجمان: «نحن اليوم، إذ نستذكر هذه المناسبة الغالية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وأصدق مشاعر المحبة والاعتزاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات الكريم، راجياً المولى العلي القدير أن يعيد علينا جميعاً هذا اليوم المجيد وبلادنا تنعم بالمزيد من الاستقرار والأمن والرخاء».

منجزات

وتابع سموه: «في هذا اليوم نجدد عهد الوفاء للاتحاد، ونؤكد على مواصلة العمل الصادق لحماية منجزات الوطن، وتعزيز وحدته، وترسيخ قيمه النبيلة في التنمية والعطاء والتلاحم المجتمعي». وختم سموه بالقول: «نسأل الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات الأمن والعزة والاستقرار، وأن يوفق قيادتها لكل ما فيه رفعة هذا الوطن ورفاه شعبه الكريم».