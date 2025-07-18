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الإمارات

محمد بن راشد: عهد الاتحاد أعظم فكرة وحدوية شهدها عالمنا العربي المعاصر

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البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن عهد الاتحاد يوم توافق فيه المؤسسون على وثيقة ودستور الاتحاد، وتوافقت القلوب على فكرة الاتحاد، وتوافقت الطاقات والموارد على بناء أعظم فكرة وحدوية شهدها عالمنا العربي المعاصر.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس " عهد الاتحاد .. يوم توافق فيه المؤسسون على وثيقة ودستور الاتحاد .. وتوافقت القلوب على فكرة الاتحاد .. وتوافقت الطاقات والموارد على بناء أعظم فكرة وحدوية شهدها عالمنا العربي المعاصر .. واليوم نتعاهد على استكمال البناء بنفس الروح .. وبنفس العزم .. وبطموحات عالمية نحو المستقبل".