محمد بن زايد: بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل الحفاظ على أمانة الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" على تجديد العهد على مواصلة العمل المخلص من أجل الحفاظ على أمانة الوطن وذلك بمناسبة "يوم عهد الاتحاد".

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" نتذكر بكل اعتزاز وامتنان تعاهد الوالد المؤسس وإخوانه الحكام، رحمهم الله، في 18 يوليو عام 1971 على تحقيق حلم الوحدة التي انتظرها شعب الإمارات وتطلع إليها، ونجدد العهد جميعاً على مواصلة العمل المخلص من أجل الحفاظ على أمانة الوطن، وإبقاء تاريخ مسيرته المباركة نحو الوحدة حاضراً في وجدان أولادنا وأحفادنا، يلهمهم ويمدهم بالعزم لجعل راية الاتحاد رمزاً للخير والنجاح والتميز على الدوام".