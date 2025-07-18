أعضاء بتنفيذي دبي: الآباء رسّخوا دعائم دولة الازدهار

متابعة - قسم المحليات

أكد أعضاء في المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن يوم عهد الاتحاد، الذي يصادف الـ 18 من شهر يوليو من كل عام يجسد رؤية الآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم دولة حديثة، قوامها الوحدة والازدهار، مشيرين إلى أن ما تحقق على أرض الإمارات منذ إعلان الاتحاد هو ثمرة لتضحيات جسام، وبعد نظر استثنائي.

وأشاروا إلى أن دولة الإمارات اليوم تمثل نموذجاً فريداً في التنمية والريادة، بفضل النهج الذي أرساه المؤسسون، وأكملته القيادة الرشيدة، مؤكدين أن «عهد الاتحاد» سيبقى مصدر فخر وإلهام للأجيال، ومنارة ترشد مسيرة التنمية المستدامة في مختلف الميادين.

عبدالله البسطي

وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن قصة اتحاد دولة الإمارات تجسد تجربة وحدوية فريدة لا تشبه إلا نفسها، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى بإنجازاتها، لأنها انطلقت من عهد تحقق برؤية الآباء المؤسسين.

اتحاد أضحى بإرادة وشيم القادة، الذين استشرفوا بحكمتهم ورؤيتهم الاستراتيجية ملامح المستقبل قولاً فصلاً ووعداً حقاً، وسجلوه بحروف من ذهب، وثيقة للاتحاد، ودستوراً للبلاد، ورفعوا اسمها عالياً خفاقاً بين الأمم.

وأضاف: «واليوم، ونحن نحتفي بيوم عهد الاتحاد نستذكر بفخر كل ما حققه المغفور لهم الشيخ زايد والشيخ راشد وإخوانهما حكام الإمارات آنذاك، في عام 1971، من خطوة تاريخية شكلت الأساس لقيام دولة الاتحاد.

والذي أصبح مناسبة وطنية وتاريخية، يحق لكل فرد في مجتمع الإمارات أن يعتز بها، لما أرسته من أواصر تربطنا كوننا شعباً واحداً، وما عززته من هوية وطنية راسخة ووعي بقيم وحدة الهدف والمسار والرؤية».

وتابع: «عهدنا أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نصون هذا العهد بمزيد من العمل والعطاء والبذل، فريقاً واحداً، متطلعاً دوماً إلى المستقبل، من أجل أن تواصل دولة الإمارات مسارها نحو الصدارة في مختلف الميادين».

عبد الرحمن آل صالح

من جانبه، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن الاحتفاء بـ«يوم عهد الاتحاد» يجسد أسمى معاني الوفاء والولاء لتراب هذا الوطن وقيادته الرشيدة، ويعزز روح الاتحاد، التي توارثها أبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، منذ أكثر من 54 عاماً، في رؤية طموحة تمتد بثبات نحو مئوية الإمارات 2071.

وأشار آل صالح إلى أن هذه المبادرة الوطنية تعمق ارتباط المجتمع بقيم الاتحاد الراسخة، التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، الذين جسدوا أرقى صور التكاتف والتلاحم والوحدة الوطنية.

وقال معاليه: «لطالما حرصت حكومة دبي على ترجمة مبادئ الاتحاد إلى إنجازات ملموسة، انطلاقاً من الرؤية الثاقبة، التي وضعها المؤسسون، ليكون الوطن واحة استقرار وازدهار ونموذجاً يُحتذى به إقليمياً وعالمياً.

وقد واصل أبناؤه البررة حمل هذه الأمانة بكل إخلاص، متجاوزين التحديات، ومحققين ما ظنه البعض مستحيلاً، حتى أصبحت دولتنا اليوم عنواناً للريادة ومصدر إلهام لشعوب العالم، وصوتاً مؤثراً في المحافل الدولية، بفضل ما تحظى به من احترام وحضور مهيب، يليق بمكانتها وتطلعاتها الكبيرة».

وأوضح آل صالح أن مالية بدبي، عبر منظومة عملها المؤسسي المبدع والقائم على التميز والحوكمة الرشيدة، تجسد روح «عهد الاتحاد»، من خلال دعم مشاريع التنمية المستدامة، وتعزيز الكفاءة المالية .

عبدالله المري

من جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي: أن «يوم عهد الاتحاد» يجسد لحظة تاريخية في تأسيس الدولة، وهو ليس مجرد تاريخ يضاف إلى صفحات الذاكرة الوطنية، بل هو مناسبة نجدد فيها العهد للقيادة الرشيدة على المضي قدماً في درب الاتحاد، ونؤكد فيه ولاءنا الصادق لوطن جمعنا تحت راية واحدة، ومكن لنا سبل التنمية والأمن والازدهار.

وأكد معاليه أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، حرصوا على تشييد وطن اتحادي متماسك، فأخلصوا النية، وصدقوا العزيمة، وأتموا الرسالة بأمانة، لنتمكن جميعنا من العيش بوطن آمن مستقر.

وأضاف معاليه: «بهذه المناسبة نجدد التزامنا الراسخ بحماية الوطن، وصون مكتسباته، والحفاظ على أمنه واستقراره».

مطر الطاير

من جانبه أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز مسيرة الاتحاد المباركة، التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو يجسد روح الوحدة والتلاحم التي قامت عليها دولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بمبادئ الاتحاد والعمل معاً، لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.

وتابع: «وفي هذا اليوم نجدد عهد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة على مواصلة العمل بإخلاص لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار». وقال الطاير: «عهد الاتحاد لحظة تاريخية مهمة في مسيرة الإمارات، يظهر رؤية الآباء المؤسسين وتضحياتهم لإنشاء دولة قوية مزدهرة، تتبوأ مكانة مرموقة بين الأمم.

حيث وضعت في هذا اليوم اللبنة الأولى لتوحيد الإمارات السبع تحت راية واحدة، إيماناً من قادة الإمارات آنذاك بأهمية الاتحاد ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة والقوية، التي شهدت منذ تأسيسها تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، بفضل الرؤية الثاقبة للقادة المؤسسين، وحكمة قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «يوم عهد الاتحاد يذكرنا بأن المستقبل يصنع اليوم، وأن كل إنجاز تحقق هو أساس لانطلاقتنا نحو آفاق جديدة، ونحن في هيئة الطرق والمواصلات، نستلهم من روح الاتحاد قيم العمل الجاد، والابتكار، والتميز، ونسعى جاهدين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مدن ذكية ومستدامة، وبنية تحتية متطورة في قطاعي الطرق والمواصلات، لتسهيل تنقل السكان والزوار ».

سلطان بن سليّم

إلى ذلك قال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «في 18 يوليو 1971 شهدت دولتنا الحبيبة لحظة تاريخية مهمة بتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شكلت انطلاقة حقيقية نحو توحيد الصف وبناء دولة راسخة البنيان.

وقد تفضل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان هذا اليوم «يوم عهد الاتحاد»، تكريماً لتلك الخطوة المباركة، التي كانت بداية لمسيرة الازدهار والتنمية».

وأضاف: «في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نعتبر هذا اليوم مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها عهدنا بالعمل المخلص، واستلهام روح الوحدة والتكاتف، التي أرساها الآباء المؤسسون، من أجل بناء مستقبل مزدهر، وتحقيق رفاهية الإنسان الإماراتي، وتعزيز ريادة دولتنا في مختلف الميادين».

وأوضح سلطان بن سليم: «نقف اليوم بكل فخر واعتزاز أمام هذه المناسبة، التي تجسد قوة الاتحاد، ونعبر عن ولائنا لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين التزامنا بالسير قدماً في مسيرة العطاء».

رؤية استشرافية

سعيد الطاير

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في «يوم عهد الاتحاد»، الذي يُخلد ذكرى توقيع وثيقة الاتحاد، ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، نستذكر بكل فخر واعتزاز الآباء المؤسسين.

ورؤيتهم الاستشرافية، التي أرست ركائز دولة لا تعرف المستحيل، ولا تكتفي باستشراف المستقبل، بل تصنعه بعزم واقتدار، وبفضل هذه الرؤية تمكنت دولة الإمارات من تحقيق إنجازات غير مسبوقة، خلال سنوات قليلة، لتصبح نموذجاً تحتذي به الدول التي تسعى لتحقيق سعادة ورفاهية شعوبها.

وأضاف معالي الطاير: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية نحمد الله عز وجل على نعمة القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولتنا الحبيبة واحة للأمن والرخاء، ونجدد العهد على أن نبقى أوفياء لإرث الآباء المؤسسين، وأن نرد الجميل للوطن عبر مواصلة مسيرة العمل الجاد، والعطاء غير المحدود».

محمد المري

وقال الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد يوم 18 يوليو من كل عام يوماً لعهد الاتحاد يمثل تجديداً للعهد، وترسيخاً لقصة بدأت في ذلك الاجتماع التاريخي عام 1971، حيث خطت الإمارات أولى خطواتها نحو المجد المؤسسي والإنساني، ورفعت راية الاتحاد لتكون عنواناً لهويتنا ومصدر عزتنا.

وأكد المري أن الاحتفاء بيوم عهد الاتحاد ليس مجرد ذكرى، بل هو وعد مستمر بأن نكون على قدر هذه الرسالة التاريخية، نعمل بإخلاص، ونطور باستباقية، ونبني منظومة خدمات تؤمن بأن الإنسان هو القيمة، وأن الهوية هي الجسر نحو المستقبل، وهذا ما تعمل عليه إقامة دبي، برؤية تضع جودة الحياة في صلب كل ممارسة، وبفريق يؤمن بأن أفضل تكريم للاتحاد هو أن نكون أمناء عليه بفكرنا وسلوكنا ومؤسساتنا.

مروان بن غليطة

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يرسخ «يوم عهد الاتحاد» القيم والمبادئ الوطنية، التي شكلت الأساس المتين لمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يؤكد قوة وروح الاتحاد ورسوخ بُنيانه، الذي أرسى دعائمه المؤسسون المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وإخوانهما الحكام، رحمهم الله، ليصنعوا نموذجاً حضارياً رائداً في وحدة الصف، وقوة الانتماء، والتمسك بالهوية الوطنية والتلاحم والتكاتف بين القيادة والشعب، والعمل وفق رؤية رشيدة، وعزيمة صلبة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والريادة، وإعلاء راية وشأن دولة الإمارات عالياً».

علوي الشيخ

إلى ذلك قال الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن «يوم عهد الاتحاد»، هو إحدى أهم المناسبات الوطنية العزيزة، التي ستظل راسخة في ذاكرة الوطن ووجدان كل مواطن.

قيم وطنية

منى المري

بدورها، قالت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن «يوم عهد الاتحاد» يمثل محطة تاريخية تعكس عمق الولاء والوفاء للقيادة والوطن.

وأكدت المري أن يوم عهد الاتحاد يمثل لحظة فارقة في تاريخ دولتنا الغالية، ومناسبة وطنية نستحضر فيها بإجلال تلك اللحظة التاريخية التي التقى فيها قادة الإمارات حول رؤية واحدة ومصير مشترك، وتوجت بولاء أبناء الوطن للمغفور لهم الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، بناة الاتحاد ونهضة الدولة الحديثة.

وأضافت أن احتفاء الإمارات بهذه الذكرى العظيمة للمرة الأولى يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ القيم الوطنية في نفوس الأجيال، وتعزيز الوعي بتاريخنا المجيد، حيث لا مستقبل بلا جذور راسخة ولا نهضة بلا وفاء للعهود.

وقالت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن يوم عهد الاتحاد ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل هو دعوة للتأمل في مسيرة وطن بدأ بخطوة واثقة نحو الوحدة، وتحول إلى قصة نجاح عالمية بفضل حكمة القيادة وتكاتف الشعب.

حمد المنصوري

إلى ذلك، قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إن الـ18 من شهر يوليو يعود علينا هذا العام ليشكل محطة إضافية في مسيرة حافلة بالبناء والنهضة والشموخ، مسيرة نستلهم منها أروع العبر للحاضر، ونرويها لأجيالنا القادمة لتكون زاداً لهم في السعي لصنع مستقبل يليق بدولتنا الحبيبة وبما حققته من مكانة عالمية في كل المجالات».

عبدالله البسطي:

قصة اتحاد الإمارات تجسد تجربة وحدوية فريدة لا تشبه إلا نفسها

عبدالرحمن آل صالح:

«عهد الاتحاد» يجسد أسمى معاني الوفاء

عبدالله المري:

لحظة تاريخية في تأسيس الدولة

مطر الطاير:

مناسبة وطنية نستحضر فيها بفخر واعتزاز مسيرة الاتحاد المباركة

سلطان بن سليم:

نجدد العهد بالعمل المخلص

سعيد الطاير:

الإمارات نموذج تحتذي به الدول لتحقيق سعادة ورفاهية شعوبها

محمد المري:

تجديد للعهد وترسيخ لقصة بدأت في الاجتماع التاريخي عام 1971

مروان بن غليطة:

يوم «عهد الاتحاد» يرسخ القيم والمبادئ الوطنية التي شكلت الأساس المتين للإمارات

علوي الشيخ:

مناسبة ستظل راسخة في ذاكرة الوطن ووجدان المواطن

منى المري:

محطة تاريخية تعكس عمق الولاء والوفاء للوطن

حمد المنصوري:

محطة إضافية في مسيرة حافلة بالبناء والنهضة والشموخ