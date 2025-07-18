نهيان بن زايد :«عهد الاتحاد» يرسخ القيم في وجدان الأجيال

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الاحتفاء بـ«يوم عهد الاتحاد» يمثل تخليداً لمناسبة تاريخية عظيمة، ولحظات فاصلة في عمر وطننا الحبيب الإمارات، حينما اجتمعت الإرادة الصادقة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، لتوقيع وثيقة الاتحاد، ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سموه: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاحتفاء بهذا اليوم العظيم، يعبر عن حكمة قيادتنا الرشيدة، وحرصها على تأصيل وترسيخ منظومة قيم الاتحاد في وجدان الأجيال الحالية والمقبلة.

وتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن، وتعميق الشعور بالفخر والانتماء والمسؤولية، لتجديد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتطور نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تحت راية دولتنا الحبيبة.

وأوضح سموه أن «عهد الاتحاد»، و«عيد الاتحاد»، مكملان لوجداننا الوطني وهويتنا الراسخة، حيث يشكلان معاً قصة نجاح دولة بنيت على العزيمة والوحدة والتماسك والقيم الأصيلة من لحظة تأسيسها إلى لحظة انطلاقها، ليشكل التخطيط والعمل الدؤوب والإيمان بالقدرات رؤيتها الاستشرافية الثابتة نحو تحقيق الطموحات الكبرى واستدامة الإنجازات.

واختتم سموه: «وفي هذه المناسبة الوطنية، التي تجدد لدى شعب الإمارات مشاعر الفخر والاعتزاز بوطنهم الغالي ومسيرته التنموية الرائدة، وترسخ قيم التلاحم والتماسك، والعمل من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً لدولة الإمارات.

فإننا نجدد ولاءنا والتفافنا حول قيادتنا الرشيدة، وعزمنا على التفاني ومواصلة العمل الدؤوب، لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وتحقيق مستهدفات وطن طموح، يصبو إلى بناء مستقبل مزدهر، وضع لبناته الأولى الآباء المؤسسون قبل 54 عاماً».