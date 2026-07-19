«زايد لأصحاب الهمم» تطلق الفيلم الوثائقي «عهدنا جميعاً.. نصون الاتحاد»

أطلقت هيئة زايد لأصحاب الهمم، احتفاءً بـ «يوم عهد الاتحاد، فيلماً وثائقياً قصيراً بعنوان «عهدنا جميعاً.. نصون الاتحاد»، يستحضر إحدى أبرز المحطات التاريخية في مسيرة دولة الإمارات، ويجسد قيم الوحدة والوفاء والانتماء التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، تأكيداً على أن الاتحاد سيبقى الركيزة الراسخة لمسيرة التنمية والازدهار، وأن الحفاظ على مكتسباته مسؤولية وطنية مشتركة.

ويحمل الفيلم رسالة وطنية تعبر عن التزام أبناء الإمارات من مختلف الفئات والأعمار بمواصلة مسيرة العطاء، وصون المنجزات التي تحققت منذ قيام الاتحاد، واستلهام رؤية الآباء المؤسسين في ترسيخ قيم الولاء والهوية الوطنية، وتعزيز روح التلاحم المجتمعي بين أفراد الوطن.

ويأخذ الفيلم المشاهد في رحلة عبر ذاكرة الوطن، من خلال عرض مشاهد وصور ووثائق أرشيفية توثق اللقاءات التاريخية التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، والتي توجت بتوقيع وثيقة الاتحاد وإقرار دستور الدولة وإعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض الفيلم كيف أصبح الاتحاد مصدر قوة ومنعة للدولة، وأساساً للإنجازات الحضارية والإنسانية التي حققتها الإمارات في مختلف المجالات.

وأكد عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية خالدة نستذكر فيها الرؤية الحكيمة والعزيمة الراسخة للآباء المؤسسين الذين وضعوا الأسس الأولى لوطن آمن بأن الاتحاد هو سر القوة وضمان المستقبل.