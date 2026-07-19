أحمد بن سعيد: اتحادنا مصدر فخر لأبنائه ونموذج عالمي في التنمية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن اتحاد الإمارات مصدر فخرٍ لأبنائه ونموذج عالمي في التنمية والريادة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم عهد الاتحاد، نستحضر رؤية الآباء المؤسسين الذين آمنوا بالحلم، ووحّدوا الجهود، فأسسوا اتحاداً أصبح مصدر فخرٍ لأبنائه ونموذجاً عالمياً في التنمية والريادة.

واليوم، نجدد الوفاء لمسيرتهم، ونواصل العمل بإخلاص من أجل وطنٍ جعل من الطموح نهجاً، مستلهمين قيم الاتحاد نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها، وأدامنا متحدين في حب الوطن، أوفياء لعهد الاتحاد».