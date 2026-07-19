لطيفة بنت محمد: حفظ الله الإمارات وأدام عليها نعمة الأمن والرخاء

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أنه في يوم عهد الاتحاد، نجدد وعداً يتجدد مع كل جيل للعمل من أجل وطنٍ لا يعرف سقفاً للطموح.

وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس»: «في يوم عهد الاتحاد، لا نستحضر ذكرى الاتحاد فحسب، بل نجدد وعداً يتجدد مع كل جيل... عهدٌ بدأ برؤية الآباء المؤسسين، ورسّخ دعائمه الإيمان بالإنسان، ووحدة الصف، والعمل من أجل وطنٍ لا يعرف سقفاً للطموح.

واليوم، يبقى هذا العهد مسؤوليةً نحملها جميعاً، نحافظ على قيمه، ونواصل البناء على منجزاته، لنورث الأجيال القادمة وطناً أكثر قوةً وازدهاراً، كما أراده الآباء المؤسسون. حفظ الله دولة الإمارات، وأدام عليها نعمة الأمن والرخاء».