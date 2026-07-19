أعضاء «تنفيذي دبي»: «يوم عهد الاتحاد» بداية مسيرة الازدهار والتنمية

هلال المري: الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة

عبدالله بن دميثان: انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة راسخة البنيان

أكد أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن اقتصاد الإمارات شهد تحولاً تاريخياً منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، حيث انتقلت الدولة من اقتصاد صغير إلى أن أصبحت أحد أكثر الاقتصادات تنافسية وتنوعاً على مستوى العالم، مشددين على أن يوم عهد الاتحاد يعد بداية لمسيرة الازدهار والتنمية.

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن يوم عهد الاتحاد محطة وطنية خالدة نستذكر فيها بفخر واعتزاز اللحظة التاريخية التي أرسى فيها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، دعائم الاتحاد، وأرسوا الأساس لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والريادة.

وأضاف معاليه أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُعد استذكاراً لمنعطف تاريخي إقليمي بارز، وتأتي لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الاتحاد، والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها الوحدة والولاء والانتماء والعمل بروح الفريق من أجل رفعة الوطن.

وتابع معاليه: في مالية دبي، نستمد من هذه القيم دافعاً لمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية والابتكار والاستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

وسيظل يوم عهد الاتحاد مصدر إلهام لنا جميعاً لمواصلة العطاء، وصون المنجزات الوطنية، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التميز الحكومي والتنمية المستدامة.

رؤية استثنائية

من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل محطة وطنية تستحضر فيها الرؤية الاستثنائية للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين، الذين وضعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 الأسس لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والريادة والقدرة على استشراف المستقبل.

وأضاف معاليه: «نحتفي بهذه المناسبة الوطنية فيما تواصل دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ مكانتها العالمية وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، مستندة إلى اقتصاد متنوع ورؤية طموحة وقدرة عالية على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار، وتواصل دبي تعزيز تنافسيتها العالمية، واستقطاب الاستثمارات والمواهب، والتأكيد على مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

وأكد معاليه: «يجسد يوم عهد الاتحاد القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة والعمل المشترك والطموح وهي القيم التي لا تزال تشكل مصدر إلهام لنا لمواصلة مسيرة الإنجازات وتعزيز ريادة دولتنا وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

مرحلة تاريخية

بدوره، أكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت مرحلة تاريخية في 18 يوليو 1971، حيث تم توقيع وثيقة الاتحاد واعتماد دستور الدولة، لقد كان هذا اليوم بمثابة انطلاقة حقيقية نحو توحيد الإمارات وبناء دولة راسخة البنيان.

وقال معاليه: يأتي احتفالنا بـ«يوم عهد الاتحاد»، تكريماً لتلك الخطوة المباركة التي كانت بداية لمسيرة الازدهار والتنمية التي خطط لها الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم. ونقف اليوم بكل فخر واعتزاز أمام هذه المناسبة التي تجسّد قوة الاتحاد لنجدد العهد والولاء لمواصلة العمل والبناء لتستمر راية الاتحاد خفاقة في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

وأضاف معاليه: في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نعتز بهذا اليوم باعتباره مناسبة وطنية نجدد فيها عهدنا بتعزيز مكانة دبي الاقتصادية، وتعزيز ريادة دولتنا في مختلف الميادين، مؤكدين التزامنا بالسير قدماً في مسيرة العطاء، وبذل كل الجهود لخدمة وطننا الغالي وصون مكتسباته.