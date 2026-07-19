طحنون بن زايد: الإمارات ترسخ مكانتها بين الأمم وطناً للعطاء والازدهار

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أن دولة الإمارات ترسخ بإنجازاتها وريادتها مكانتها بين الأمم وطناً للعطاء والازدهار.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم عهد الاتحاد، نستذكر بفخر تلك اللحظة التاريخية التي آمن فيها الآباء المؤسسون بأن وحدة الصف طريق التقدم، وأن التلاحم بين الإمارات هو سر القوة والمنعة.

واليوم، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نمضي أوفياء لهذا العهد، نبني على أسسه الراسخة، ونكتب فصولاً جديدة من الإنجاز والريادة، لترسّخ الإمارات مكانتها بين الأمم وطناً للعطاء والازدهار».