سيف بن زايد: رئيس الدولة قاد الوطن بحكمةٍ وثبات وصان أمنه واستقراره

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قاد الوطن بحكمةٍ وثبات وصان أمنه واستقراره.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في يوم عهد الاتحاد.. نستذكر أن الأوطان تُبنى بالأمانة قبل الإمكانات.

وفي أوقات الشدائد قبل الرخاء تحدثت الوقائع عن قائدٍ حمل أمانة الاتحاد بكل اقتدار، هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قاد الوطن بحكمةٍ وثبات وصان أمنه واستقراره، فبحكمة سموه ستظل راية الإمارات دوماً عنواناً للعزة والطمأنينة والريادة».