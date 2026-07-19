صقر غباش: الإمارات نموذج عالمي في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن «يوم عهد الاتحاد» يجسد رؤية قيادة رشيدة وإرادة وطنية أسست لدولة الاتحاد الشامخ ورسخت نهجاً قائماً على بناء الإنسان وقوة المؤسسات حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة «يوم عهد الاتحاد» الذي يوافق 18 يوليو من كل عام، إن هذه المناسبة الوطنية تستحضر بكل فخر واعتزاز الرؤية التاريخية للمغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين امتلكوا رؤية استثنائية وإرادة راسخة جعلت من الاتحاد مشروعاً حضارياً متكاملاً يقوم على وحدة المصير وترسيخ المؤسسات وتعزيز التنمية الشاملة وتمكين الإنسان وجعله محوراً للتنمية وهي الأسس التي أرست دعائم الدولة الحديثة ورسخت مكانتها إقليمياً ودولياً.

وأضاف قائلاً: إن دولة الإمارات تواصل اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات تجديد العهد مع تلك المبادئ الراسخة عبر مسيرة تنموية متواصلة يعزز ريادة الدولة واستدامة إنجازاتها.

ورفع معالي صقر غباش بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مشيداً بما حققته الدولة من إنجازات رائدة رسخت مكانتها الريادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.