عبدالله آل حامد: "يوم عهد الاتحاد" بوصلة هويتنا نحو مستقبل مشرق

قال معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نحتفي فيها بالعهد الذي توحدت عليه الإرادة، وبالقيم التي أرست دعائم الاتحاد، وباللحظة التاريخية التي وضعت الأساس لوطن أصبح نموذجاً في الوحدة والنهضة والازدهار.

وأضاف معاليه بمناسبة الاحتفاء بيوم عهد الاتحاد: "في هذه الذكرى الغالية على القلوب لا نكتفي باستحضار الماضي، بل نجدد العهد بأن يبقى الاتحاد نبض الهوية، وسر القوة، والبوصلة التي تهدي مسيرة الوطن نحو مستقبل مشرق".

وأكد أنه في هذه المناسبة نستدعي بكل الفخر الجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين غرسوا في أرض الإمارات بذور الوحدة، وسقوها بالحكمة والإخلاص، حتى أثمرت دولة أصبحت رمزاً عالمياً للاستقرار والتنمية والريادة.

وقال إن الثامن عشر من يوليو سيظل يوماً نستذكر فيه عظمة القادة المؤسسين، ونجدد فيه التزامنا الكامل بالسير على نهجهم، والتوحد دائماً خلف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" لنظل أوفياء لرسالة الاتحاد، ملتزمين بمواصلة مسيرة البناء والنهضة، كل في موقعه ومجاله.

وأوضح معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على أن احتفال هذا العام بـ"يوم عهد الاتحاد" يكتسب دلالة وطنية استثنائية، في ضوء ما شهدته الدولة من ملحمة وطنية جسدت أسمى صور التلاحم بين القيادة والشعب، من مواطنين ومقيمين، خلال الفترة التي شهدت فيها المنطقة من هجمات إيرانية عدوانية مشيراً إلى أن تلك المواقف أثبتت أن الاتحاد منظومة قيم راسخة وثقافة وطنية متجذرة وسلوك يومي، تتجلى فيه معاني الولاء والانتماء والتضامن، وتتضاعف فيه قوة الإمارات ووحدتها كلما واجهت التحديات.

وأكد معاليه أن ما أظهرته تلك المرحلة من تماسك ووعي جمعي كان ثمرة منظومة وطنية متكاملة، كان الإعلام الوطني أحد أهم ركائزها، بما اضطلع به من دور في توحيد الرسالة، وتعزيز الثقة، وترسيخ الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن الإعلام الوطني كان وسيظل شريكاً أصيلاً في ترسيخ أركان الاتحاد، وصون الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، ونقل قصة الإمارات إلى العالم بصدق ومسؤولية، وترسيخ الوعي الوطني الذي يحفظ المكتسبات ويصون المنجزات، ويعزز الثقة بمسيرة الوطن وقيادته.

وقال معاليه إن هذه المناسبة تجدد في نفوسنا العزم على المحافظة على ما تحقق من مكتسبات، وتعبر عن فخرنا بما بلغته دولة الإمارات من مكانة عالمية مرموقة، كما تعزز التزامنا بالسير على نهج الآباء المؤسسين، والتمسك بقيم الوحدة والوفاء للوطن، ليبقى الاتحاد قصة ملهمة نرويها للأجيال، ورسالة تتوارثها القلوب قبل الكلمات، ونوراً يضيء طريق المستقبل بعزيمة لا تلين وإرادة لا تعرف المستحيل.