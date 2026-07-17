خالد بن زايد : يوم "عهد الاتحاد" مناسبة وطنية نجدد فيها الولاء والانتماء لوطننا الغالي

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم إن يوم “عهد الاتحاد” يمثل مناسبة وطنية نجدد فيها الولاء والانتماء لوطننا الغالي، والوفاء لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.

وأكد سموه فى كلمة بمناسبة يوم “عهد الاتحاد” مواصلة المسيرة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، وصون مكتسبات الاتحاد التي جعلت من دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في التنمية والريادة.

وأضاف سموه : "في هيئة زايد لأصحاب الهمم، نؤكد عهدنا بأن نواصل تمكين أصحاب الهمم، وتعزيز جودة حياتهم، وترسيخ قيم الشمول والمشاركة المجتمعية، إيمانًا بأن خدمة الإنسان مسؤولية وطنية، وأن الحفاظ على منجزات الاتحاد والبناء عليها واجب نؤديه بعزم، مستلهمين إرث الآباء المؤسسين، وماضين بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة".