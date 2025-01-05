«كهرباء الشارقة» تستبدل أنظمة تحكم لتوفير استهلاك الطاقة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع تطوير عمل المضخات وأنظمة التحكم في التردد المتغير في محطة الرحمانية لتحلية المياه وقد أسهمت هذه التقنيات المتطورة في تحسين الأداء بشكل ملحوظ وخفض استهلاك الطاقة حيث تم استبدال نظام عمل المضخات القديم الذي كان يستهلك 270 كيلوواط بنظام جديد يعتمد على تقنية التحكم في التردد المتغير (VFD) وترقية مضخات الشبكة لينخفض استهلاكها إلى 110.684 كيلوواط و69.9451 كيلوواط على التوالي، مما أدى إلى خفض إجمالي الاستهلاك إلى 180.63 كيلوواط وذلك في إنجاز جديد يضاف لإنجازات الهيئة في مجال الاستدامة ورفع كفاءة الطاقة.

وأوضح المهندس عبدالرحمن بوخلف مدير إدارة محطات المياه والتحلية أن تطبيق النظام الجديد ساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 33.1% مقارنة بالنظام السابق وتحقيق توفير يومي للطاقة يصل إلى 2144.9 كيلوواط/ساعة وتحقيق توفير سنوي يزيد عن 782,888 كيلوواط/ساعة، ما يؤدي إلى خفض التكاليف وتقليل الانبعاثات البيئية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعد دليلاً على التزام محطة تحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة العمليات وتحقيق الاستدامة. بفضل نظام التحكم في التردد المتغير، تمكنت المحطة من تقليل استهلاك الطاقة مع ضمان تلبية احتياجات المستقبل بمسؤولية وفعالية.