"كهرباء" وجامعة الشارقة تعززان الوعي بالأمن السيبراني

نظّمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلةً بإدارة البحوث والدراسات وبالتعاون مع جامعة الشارقة، ورشة عمل حول الأمن السيبراني، بهدف تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.

وشاركت في ورشة العمل المهندسة أسماء الحوسني، مديرة قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال بالهيئة حيث قدّمت عرضاً متخصصاً في الأمن السيبراني، استعرضت خلاله استراتيجية الهيئة في مجال الأمن السيبراني، ومراحل تطور المنظومة الأمنية من منظور استراتيجي، وأهمية الأمن السيبراني في دعم أعمال الهيئة وحماية أصولها الرقمية، إلى جانب تشجيع الطلبة وتحفيزهم على التخصص والانضمام إلى مجال الأمن السيبراني باعتباره من المجالات الحيوية والمستقبلية.

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكتها مع المؤسسات الأكاديمية، ودعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات التي تسهم في حماية المعلومات وتعزيز أمن بيئة العمل الرقمية.