«إكبا» يؤهل 20 مختصاً لدعم زراعة المحاصيل الذكية مناخياً



نظّم المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» برنامجاً تدريبياً لتأهيل 20 مختصاً في خدمات الإرشاد الزراعي، بهدف دعم التوسع في زراعة المحاصيل الذكية مناخياً في 45 مزرعة مختارة بمختلف إمارات الدولة، وتعزيز نقل الخبرات العلمية والتطبيقية إلى المزارعين، بما يسهم في تنويع الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد.

ويأتي البرنامج ضمن «المبادرة الزراعية الوطنية لتبنّي المحاصيل الذكية مناخياً في دولة الإمارات»، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع «إكبا» في أبريل 2026، بهدف تنويع الإنتاج الغذائي والعلفي المحلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، دعماً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

ويشكل البرنامج جزءاً من المرحلة الأولى للمبادرة خلال عام 2026، التي تشمل تدريب 45 مزارعاً إماراتياً وتأهيل مختصي الإرشاد الزراعي لمساندتهم في تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة. وتركز المرحلة الثانية خلال عام 2027 على التوسع التجاري وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز سلسلة القيمة الزراعية من الإنتاج إلى التصنيع والتسويق.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»، إن تأهيل مختصي الإرشاد الزراعي يسهم في نقل المعرفة والخبرات التطبيقية إلى المزارعين، ومساعدتهم على تبنّي محاصيل تتلاءم مع الظروف المناخية المحلية، وتدعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية واستدامة الإنتاج.

وتضمن البرنامج تعريف المشاركين بأهداف المبادرة ومراحل تنفيذها، وتدريبهم على جمع البيانات الزراعية وتوثيق أداء المحاصيل ومتابعة زراعتها باستخدام أداة رقمية مخصصة، إلى جانب استعراض آليات التحقق من جودة البيانات وتقديم الدعم الفني للمزارعين بالتعاون مع الفريق البحثي في المركز.

ومن خلال هذا البرنامج، يسعى «إكبا» إلى تعزيز قدرات الإرشاد الزراعي وربط المعرفة العلمية بالتطبيق الميداني، بما يدعم انتشار المحاصيل الذكية مناخياً ويسهم في تطوير الإنتاج الزراعي المحلي.