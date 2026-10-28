لانا نسيبة تشكر جمهورية بالاو على دعم ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أعربت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، عن عميق شكرها وامتنانها لجمهورية بالاو على دعمها وثقتها بترشحها لقيادة المنظمة الدولية.

وأكدت معاليها، في تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»، كتبتها بلغة بالاو، إيمانها بأهمية إتاحة الفرصة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كبيرةً وصغيرةً، للعمل معاً حول رؤية مشتركة، وضمان أن تكون أصواتها مسموعة.

وأشارت إلى أنها تشارك بالاو هذه الرؤية، مؤكدة مواصلة العمل مع قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، والسعي لاستكشاف فرص الدعم وتعزيز الازدهار، بما يعود بالنفع على شعب بالاو وشعوب منطقة المحيط الهادئ كافة.