مجلس أمناء «حمدان للعلوم» يعقد اجتماعه الأول

أعرب الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن شكره وتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بمناسبة صدور قرار المجلس التنفيذي رقم 49 لسنة 2026 بشأن تشكيل مجلس أمناء «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية»، مقدراً الثقة الغالية التي أولاها سموه لرئيس وأعضاء المجلس، في وقت أكد فيه حرص المجلس على تحقيق الغايات السامية التي أُنشئت من أجلها المؤسسة ومثمناً الرعاية الكريمة والدعم الحكومي السخي في تمكين المؤسسة.

جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء المؤسسة في دورته الجديدة الذي عُقد أمس في مقرها بحضور معالي حميد القطامي رئيس المجلس والدكتور جمال المهيري نائب رئيس المجلس وجميع الأعضاء.

وبموجب قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي، يتشكل المجلس برئاسة معالي حميد القطامي والدكتور جمال المهيري نائباً للرئيس وعضوية كل من معالي الأستاذ الدكتور علوي علي الشيخ البريكي وعوض صغير الكتبي والدكتور أحمد عيد المنصوري والدكتور سليمان محمد الحمادي وعيسى الحاج خادم الميدور وعبدالله سعيد باليوحة والدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي للمؤسسة.

وأكد الشيخ راشد بن حمدان أن الدورة الجديدة للمجلس تمثل امتداداً لمسيرة حافلة بالإنجازات وفرصة للانتقال بالعمل المؤسسي إلى آفاق أوسع بما يعزز من أثر المؤسسة ورسالتها في دعم التميز والابتكار والإسهام في بناء جيل قادر على الولوج إلى المستقبل ومواجهة تحدياته عبر بوابة التميز.

وأشاد الرئيس الأعلى للمؤسسة بما تحقق في المرحلة السابقة من مبادرات وبرامج نوعية وشراكات عززت من حضور المؤسسة ودورها على المستويين الدولي والمحلي.

وقال الشيخ راشد بن حمدان إن الاستجابة للتحولات المتسارعة في التعليم والعلوم الطبية ورعاية الموهوبين والمبتكرين تفرض على المؤسسة مضاعفة جهودها في المرحلة القادمة بما يتناغم مع التوجه الحكومي نحو استثمار الذكاء الاصطناعي للإسهام في تطوير الخدمات والمخرجات وتعزيز الوعي في المجالات الطبية والرعاية الصحية والتعليمية واكتشاف ورعاية الموهوبين .