«إيدج» تتعاون مع شركة أمريكية لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الشرطة

وقعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً، ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع مذكرة تفاهم مع الشركة التابعة لها «بيكن رد» وشركة «Barricade AI»، المزودة الأمريكية لحلول السلامة العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش القمة الشرطية العالمية المنعقدة في دبي.

وتهدف المذكرة إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الشرطة العالمية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتمكين المدن الذكية، وتحسين قدرات اكتشاف التهديدات، ورفع كفاءة الكوادر، ما يرسخ المكانة الرائدة للشركتين ضمن مجال التكنولوجيا الشرطية المبتكرة.

وتمثل المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكنها إحداث تحول في عمل الشرطة، وتحسين البنية التحتية الأمنية، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر أماناً حول العالم.