محمد بن زايد: الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقة تحالف استراتيجي تمتد لأكثر من 50 عاماً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقة تحالف إستراتيجي وصداقة تاريخية تمتد لأكثر من 50 عاماً.

ودون سموه على حسابه الرسمي على "إنستغرام": أجريت في أبوظبي مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس دونالد ترامب تمحورت حول تعزيز الشراكة الإماراتية-الأمريكية من أجل المستقبل خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقة تحالف إستراتيجي وصداقة تاريخية تمتد لأكثر من خمسين عاماً تقوم على توجه مشترك لتعزيز الازدهار لبلدينا وشعبينا ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، والإمارات حريصة على تعميق هذه العلاقة لمصلحة الجميع