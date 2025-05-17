طحنون بن زايد: الإمارات ماضية مع شركائها نحو توطين تكنولوجيا المستقبل والابتكار

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، أن الإمارات ماضية مع شركائها نحو توطين تكنولوجيا المستقبل والابتكار وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب وتسخير التقدم العلمي لخدمة رفاه المجتمعات وجودة حياتها.

وشدد سموه على أن التعاون الإماراتي الأمريكي نموذج عالمي للشراكات الاستراتيجية القائمة على دمج أدوات المستقبل بالتنمية الاقتصادية وبما يعزز من النمو الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للأجيال المقبلة.

ونوه إلى أن تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، للمرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي في أبوظبي، يجسد رؤية الإمارات لمستقبل مستدام يضع التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والإنسان.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، للمرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي - الأمريكي بسعة 5 جيجاوات في أبوظبي، يجسد رؤية الإمارات لمستقبل مستدام يضع التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والإنسان والبيئة التي يعيش فيها».

وأضاف سموه: «الإمارات ماضية مع شركائها نحو توطين تكنولوجيا المستقبل والابتكار وتعزيز التعاون بين الشمال والجنوب وتسخير التقدم العلمي لخدمة رفاه المجتمعات وجودة حياتها».

وتابع سموه: «التعاون الإماراتي الأمريكي نموذج عالمي للشراكات الاستراتيجية القائمة على دمج أدوات المستقبل بالتنمية الاقتصادية وبما يعزز من النمو الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للأجيال المقبلة».