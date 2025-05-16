تعزيز التعاون الإماراتي الأمريكي في مجال التكنولوجيا المتقدمة

اتفقت حكومتا الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على وضع خطة عمل حول "شراكة للتسريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" بين البلدين، وذلك لمواصلة تعزيز التعاون حول التكنولوجيا المتقدمة وضمان حمايتها استنادا إلى مجموعة من الالتزامات المشتركة بين الطرفين.

ستقوم الولايات المتحدة بتقديم تسهيلات لتحقيق تعاون أعمق مع دولة الإمارات، بما في ذلك إطلاق مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاوات، ضمن مجمع إماراتي أمريكي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسعة 5 جيجاوات في أبوظبي، وذلك لدعم الطلب الإقليمي على الحوسبة، وبما يتوافق مع المعايير الأمنية الأمريكية الدقيقة والجهود الأخرى لنشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في الإمارات وحول العالم.

وكجزء من برنامج الإمارات للاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، ستعمل حكومتا الإمارات والولايات المتحدة معا لتسهيل عملية الاستثمار في الولايات المتحدة من قبل المؤسسات الاستثمارية الإماراتية.

وستشكل دولة الإمارات والولايات المتحدة في غضون ثلاثين يوما من هذا الاتفاق مجموعة عمل لتنفيذ ورصد وتقييم التقدم الذي يتم تحقيقه بموجب هذا الاتفاق.