ترامب: كثيرون "يتضورون جوعاً" في غزة





قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة تسعى إلى "معالجة" الوضع في غزة، معتبرا أن كثيرين "يتضوّرون جوعا" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال ترامب لصحافيين خلال زيارته للإمارات، محطته الأخيرة من جولته الخليجية، "نحن ننظر في أمر غزة، وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكثير من الناس يتضورون جوعاً".

وجاءت هذه التعليقات الموجزة في وقت يختتم ترامب في أبوظبي، جولته التي استمرت أياما عدة في دول الخليج.

وتمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة منذ مطلع مارس، وهي استأنفت عملياتها العسكرية في 18 من الشهر نفسه. ومنذ ذلك الحين أسفرت عملياتها عن مقتل 2876 شخصا.

وفيما تؤكد منظمات إنسانية وجود مجاعة ونفاد المواد الأساسية، تنفي إسرائيل أن يكون القطاع المحاصر يعاني من أزمة إنسانية في القطاع.

وجاءت تصريحات ترامب غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو انفتاحه على أي أفكار جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة، بعدما لاقت خطة تدعمها واشنطن وإسرائيل انتقادات واسعة، معربا في الوقت نفسه عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في القطاع.