رئيس الدولة: الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقة تحالف استراتيجي وصداقة تاريخية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقة تحالف استراتيجي وصداقة تاريخية تمتد لأكثر من خمسين عاماً تقوم على توجه مشترك لتعزيز الازدهار لبلدينا وشعبينا ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، مشدداً سموه على أن الإمارات حريصة على تعميق هذه العلاقة لمصلحة الجميع.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أجريت في أبوظبي مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس دونالد ترامب تمحورت حول تعزيز الشراكة الإماراتية - الأمريكية من أجل المستقبل، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

ترتبط دولة الإمارات والولايات المتحدة بعلاقة تحالف استراتيجي وصداقة تاريخية تمتد لأكثر من خمسين عاماً تقوم على توجه مشترك لتعزيز الازدهار لبلدينا وشعبينا، ودعم الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة والعالم، والإمارات حريصة على تعميق هذه العلاقة لمصلحة الجميع».