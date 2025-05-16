مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي : الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون

أكد مجلس الأعمال الأمريكي - الإماراتي أن زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الإمارات تمثل لحظة محورية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كونها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون العابر للحدود في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والدفاع.

وقال داني سيبرايت، رئيس المجلس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تتمتع بأسس راسخة، تقوم على التعاون الوثيق في شتى المجالات لا سيما بالنسبة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية، التي شهدت تطورات غير مسبوقة».

وأشاد بالشراكات المتنامية بين الشركات الأمريكية والإماراتية داخل الدولة، حيث تحتضن الإمارات أكثر من 1800 شركة أمريكية تنشط في القطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأمريكي تندرج ضمن رؤية طويلة الأمد لبناء جسور اقتصادية أكثر تماسكاً وتأثيراً، وقال إن ما يميز الاستثمارات المستقبلية في الولايات المتحدة هي تركيزها على قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعات التحويلية.

وتابع داني سيبرايت،: «نحن نتحدث هنا عن مشاريع تعيد رسم خريطة التصنيع والبنية التحتية للابتكار في الولايات المتحدة، وتخلق عشرات الآلاف من الوظائف النوعية للأمريكيين».

وأشار إلى الاستثمارات الإماراتية في أمريكا، ومن بينها دخول «MGX» الإماراتية في شراكة موسعة مع مايكروسوفت، وإنفيديا، و«xAI» لتأسيس بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي في أمريكا، عبر مشروع تمت إعادة تسميته إلى «شراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن يخلق نحو 20 ألف وظيفة جديدة.

ونوه رئيس مجلس الأعمال الأمريكي - الإماراتي باتفاقية الشركة بين «ADQ» و«Energy Capital Partners» لاستثمار أكثر من 25 مليار دولار في مشاريع توليد الكهرباء الموجهة، لتغذية مراكز البيانات، ما يسهم في خلق أكثر من 5 آلاف فرصة عمل إضافية.

وقال، إن شركة «أدنوك» عززت وجودها في السوق الأمريكية من خلال استثمارات في البنية التحتية للغاز الطبيعي والطاقة منخفضة الكربون، بالتعاون مع شركات كبرى مثل ExxonMobil وOMV، إلى جانب الاستحواذ على شركات كبرى مثل كوفيسترو ونوفا كيميكالز، التي تشغل منشآت صناعية ضخمة في عدة ولايات أمريكية، وتوظف آلاف العمال الأمريكيين.

واستعرض سيبرايت كذلك استثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي أعلنت عن إنشاء أول مصهر ألمنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 35 عاماً، وهي خطوة وصفها بأنها تمثل قفزة نوعية ستعيد تنشيط قطاع الألمنيوم الأمريكي، وتوفر آلاف فرص العمل.

وأكد سيبرايت أن الإمارات لم تبدأ استثماراتها في أمريكا الآن، بل هي شريك موثوق منذ عقود، حيث تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة حاجز التريليون دولار قبل حتى إعلان الإطار الجديد.

وأردف: «نحن نتحدث عن استثمارات استراتيجية، تقودها جهات مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، ومصدر، وجروب 42، وMGX.

وفي ما يخص مشروع Stargate، الذي أعلن عنه في يناير 2025، قال سيبرايت إنه يبرز حجم الطموح المشترك، إذ يهدف إلى استثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يخلق 100 ألف وظيفة، وتشارك فيه شركات رائدة مثل «أوبن أيه آي» و«سوفت بنك» و«أوراكل».

طاقة شمسية

ونوه سيبرايت باستثمارات «مصدر» في الطاقة النظيفة داخل الولايات المتحدة، والتي تشمل مشاريع رياح شاسعة في تكساس ونيو مكسيكو، ومشاريع طاقة شمسية متقدمة في كاليفورنيا.

والتي وفرت بالفعل أكثر من 2000 وظيفة، فضلاً عن مساهمة «غلوبال فاوندريز»، أكبر استثمار فردي لمبادلة، في خلق 3000 وظيفة مباشرة، و15000 وظيفة غير مباشرة في ولاية نيويورك.

وتطرق إلى الاستثمارات الإماراتية طويلة الأمد مثل «غلفتينر» في ميناء كيب كانافيرال في فلوريدا، و«داماك» التي خصصت 20 مليار دولار لبناء مراكز بيانات تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي في أمريكا، لافتاً إلى شراكات استراتيجية مثل تعاون «ميكروسوفت» و«جي 42» بقيمة 1.5 مليار دولار.