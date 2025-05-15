محمد بن زايد يستقبل الرئيس الأمريكي ترامب بقصر الوطن في أبوظبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الذي يقوم بـ"زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.

وجرت لفخامته مراسم استقبال رسمية ـ لدى وصول موكبه إلى قصر الوطن في أبوظبي ــ حيث رحبت ثلة من الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة بالضيف وقدمت فرق الفنون الشعبية الإماراتية المتنوعة عروضها احتفاء بزيارته..ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والولايات المتحدة..وأطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته بجانب مجموعات من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

كما شاركت في مراسم الاستقبال "مجموعة مجتمعية" ضمت عدداً من الطلبة المتميزين من "مخيمات الفضاء" إضافة إلى مجموعة من رواد الفضاء ومهندسي المهمات الفضائية للتعبير عن الأهمية التي توليها الدولة بتعزيز دور مختلف فئات المجتمع في مشاريعها التنموية.

وعرضت مجموعة من المقتنيات والمواد في "معرض على درب النجوم" والذي يتناول مسيرة دولة الإمارات في مجال استكشاف الفضاء ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” واهتمامه المبكر بهذا المجال.

كما تزينت معالم أبوظبي وشوارعها بأعلام الولايات المتحدة وعلى امتداد الطريق من مطار الرئاسة إلى قصر الوطن بجانب العبارات الترحيبية بفخامة الرئيس دونالد ترامب واحتفاء بزيارته إلى البلاد.

وقد كان في الاستقبال..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة..فيما يرافق الرئيس الأميركي وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.