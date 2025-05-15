الزيودي: الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للإمارات خارج آسيا

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكاً تجارياً إستراتيجياً لدولة الإمارات، وأن هناك إرادة مشتركة من الدولتين الصديقتين لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة في المجالات كافة - وفي القلب منها شراكتهما التجارية- إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وقال معاليه إن زيارة فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدولة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً كبيراً من الوزراء وكبار المسؤولين بالإضافة إلى نخبة من قادة الأعمال الأمريكيين، تأتي تعبيراً عن الرغبة في مواصلة الارتقاء بالعلاقات طويلة الأمد بين البلدين الصديقين، عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وأضاف: "نواصل العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة بشكل متناغم لتطوير العلاقات التجارية الإستراتيجية، لضمان استمرار مسار ازدهار العلاقات الثنائية وتعزيز التدفق السلس للسلع والخدمات ورؤوس الأموال اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي المشترك".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل الحفاظ على مكانتها باعتبارها أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات خارج قارة آسيا، وسادس أكبر شريك تجاري للدولة عالمياً، بحصة تبلغ 4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، وبقيمة تدفقات تجارية بينية بلغت 32.8 مليار دولار في عام 2024.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن هناك آفاقاً واعدة لمواصلة تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية البينية عبر تسريع التعاون البناء في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الطاقة النظيفة والتنمية الصناعية المستدامة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تمتلك دولة الإمارات والولايات المتحدة سجلاً حافلاً بالإنجازات في هذه المجالات الواعدة.