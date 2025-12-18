فريق عيد الاتحاد الـ54 يكشف عن منتجات تحتفي بالهوية الوطنية والمواهب



مع اختتام الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الـ54، تستمر روح الاتحاد التي تجسّد هذه المناسبة من خلال مجموعة المنتجات الرسمية لهذا العام.

وجاءت هذه المجموعة ثمرة دعوة عامة أُطلقت على مستوى الدولة تحت شعار «متّحدين»، دُعي من خلالها مبدعون من مختلف إمارات الدولة للمشاركة في تصميمها، بما يعكس تنوّع المواهب الإبداعية في الدولة.

وتجسد هذه المبادرة التزام عيد الاتحاد المتواصل بالاحتفاء بالهوية الثقافية الوطنية ودعم المواهب المحلية وتوفير فرص للمشاركة والإبداع.

تم تصميم هذه المنتجات الرسمية لتبقى حاضرة لما بعد الاحتفالات، مقدّمةً للجمهور تذكارات ذات معنى، تشمل الأزياء والإكسسوارات اليومية والديكورات المنزلية والألعاب العائلية، ولتعكس الهوية الثقافية لدولة الإمارات وقيمها المشتركة على مدار العام.

تتوفر مجموعة المنتجات الرسمية لعيد الاتحاد عبر متجر نون الرسمي.

شوق مظفر

وفي حديثها عن نتائج الدعوة العامة التي أُطلقت لتقديم منتجات هذا العام واستعراض العملية الإبداعية التي تم من خلالها تطوير هذه المجموعة، قالت شوق مظفر، مدير المنتجات والتصميم في فريق عيد الاتحاد: «منذ البداية كان هدف الدعوة العامة أسمى من ابتكار منتجات فقط، بل كانت منصة تتيح للفنانين والحرفيين المساهمة في سردية وطنية مشتركة.

فقد جمعت أصواتاً إبداعية قدّم كلٌّ منها رؤيته الخاصة لهوية عيد الاتحاد والتراث من خلال تصاميمهم، وكان نتاج هذه التجربة الحصول على مقتنيات ومنتجات تحمل قيمة ومعنى دائماً تتجاوز حدود الاحتفالات».