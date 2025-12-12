الجالية الأردنية في الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

نظمت الجالية الأردنية، ممثلة بالجمعية الأردنية في أبوظبي، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 للدولة، عكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

حضر الاحتفال الشيخ طحنون بن خليفة بن محمد آل نهيان، وتمارا الرقاد، الوزير المفوض في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، ورانيا أبورمان، عضو مجلس النواب الأردني، إلى جانب حضور دبلوماسي، ونخبة من رجال الأعمال، وشخصيات مجتمعية وثقافية.

وأكد محمد أبوهزيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الأردنية في أبوظبي، أن عيد الاتحاد الـ54 يمثل محطة تاريخية مضيئة في مسيرة دولة الإمارات، ونموذجاً ملهماً في الوحدة والتنمية والريادة، مشيداً بالدعم المتواصل الذي تحظى به الجاليات في الدولة.