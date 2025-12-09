90 ألفاً شاركوا «فرجان دبي» احتفالات عيد الاتحاد

اختتمت مؤسسة فرجان دبي احتفالاتها بعيد الاتحاد، والتي أقيمت في إطار الشهر الوطني، وامتدت خلال الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر، بمنطقتي الخوانيج وجميرا، وسط حضور جماهيري واسع بلغ نحو 90 ألف مشارك في فعاليتي «الوارفة» و«الدانة»، اللتين قدمتا نموذجاً ثرياً للفعاليات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز روح الاتحاد، وترسيخ الهوية الوطنية في أحياء دبي.

وجاءت الفعاليات هذا العام، لتجمع بين الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، ودعم روّاد الأعمال من المواطنين، واستعراض المواهب الفنية والموسيقية والحرف اليدوية والتراثية، بطريقة أعادت للحيّ الإماراتي روحَه الأصيلة، ورسّخت قيم التكافل والتشارك التي قامت عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها.

وعبّرت فرجان دبي عن فخرها بالنجاح الكبير للفعاليات هذا العام، مؤكدة أن هذا الزخم يعكس مكانة الفعاليات المجتمعية في تعزيز الارتباط بالهوية الوطنية، وإتاحة مساحات نابضة بالحياة لأهالي دبي للاحتفال بالمناسبات الوطنية في قلب الأحياء السكنية.

وشهدت منطقتا الخوانيج وجميرا زخماً كبيراً على مدار أسبوع كامل، حيث شهدت ساحات «الوارفة» و«الدانة»، مشاركة مجموعة من المطاعم والمشاريع الوطنية الصغيرة، والعروض التراثية، وفعاليات الأطفال، والأنشطة التفاعلية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الأسر، إلى جانب الحرفيين الإماراتيين، الذين أعادوا إحياء ملامح من التراث المحلي، من خلال أعمالهم اليدوية.

كما شارك عدد من الفرق الفنية والمواهب المحلية التي قدمت عروضاً متنوعة، حافظت على الطابع الوطني والاحتفالي، وخلقت أجواءً من الفرح في أوساط سكان دبي وزوارها، وهو ما جعل الفعاليات هذا العام إحدى أكبر النسخ من ناحية الإقبال والتفاعل المجتمعي.

وحظي عدد من أصحاب المشاريع الوطنية الناشئة بفرصة مميزة لعرض منتجاتهم أمام آلاف الزوار، في خطوة تعكس التزام «فرجان دبي» بدعم رواد الأعمال، وإتاحة منصات مباشرة، تمكّنهم من الوصول للجمهور، وتوسيع قاعدة عملائهم.

علياء الشملان

وأكدت علياء الشملان مدير فرجان دبي، أن الفعاليات نجحت في تحقيق أهدافها المجتمعية والوطنية، وقالت: «احتفالات هذا العام بعيد الاتحاد خلقت حالة مميزة من الفرح والالتفاف الوطني في أحياء دبي، ولمسنا حجم السعادة التي عبّر عنها الجمهور بحضوره المكثّف على مدار ستة أيام. كان هدفنا أن يعيش الزوار أجواء الاتحاد بالقرب من منازلهم، وفي مساحات مجتمعية، تعكس روح الحي الإماراتي، وقد تحقق ذلك بصورة واضحة».

وأضافت: «إحدى أهم رسائل فرجان دبي، هي تعزيز ريادة الأعمال لمختلف فئات المجتمع، ولهذا عملنا خلال الفعاليات على دعم «الهوامير الصغار»، ومنحهم مساحة لعرض منتجاتهم، وتشجيعهم على دخول عالم التجارة. هذا النوع من المشاركات، يزرع الثقة في نفوس الجيل الجديد، ويعزز شغفهم بالابتكار والإنتاج».