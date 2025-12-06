«الفارس الشهم 3» تحتفي بعيد الاتحاد الـ 54 في العريش

نظم المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية إلى غزة في العريش، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، وعدد من شركاء عملية «الفارس الشهم 3» من الجهات المصرية المتعاونة في مدينة العريش.

واستهل الحفل بكلمة ألقاها راشد الحبسي، مدير المركز اللوجستي، رحّب فيها بالحضور، معرباً عن اعتزاز فريق العمل بتنظيم هذا الاحتفال من أرض العريش، التي شكّلت جسراً إنسانياً لوصول المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة.

وتناول في كلمته مسيرة الآباء المؤسسين، وتاريخ قيام الاتحاد، وكيف تحوّلت الإمارات، بفضل هذه الرؤية الحكيمة، إلى دولة رائدة في مجالات التنمية والعمل الإنساني، وفي مقدّمة الدول التي تبادر إلى مدّ يد العون للمحتاجين حول العالم.

وتضمّن الحفل عرضاً لفيديو تعريفي تناول نشأة دولة الاتحاد، ومراحل تطورها، إلى جانب استعراض محطات من تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية، وما تتسم به من رسوخ وعمق على مستوى التعاون الثنائي.

كما شهدت الفعالية تكريم عدد من شركاء عملية «الفارس الشهم 3» في العريش، تقديراً لجهودهم الكبيرة في تسهيل استقبال وتجهيز وإيصال المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى قطاع غزة.

ونظّم المستشفى الإماراتي العائم في العريش احتفالاً بهذه المناسبة للمرضى ومرافقيهم وطاقم المستشفى الطبي والإداري، حيث سادت أجواء الفرح أرجاء الحفل، وتضمّن فقرات ترفيهية منوّعة للكبار والصغار، أسهمت في إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المرضى.

وتأتي الفعاليات في إطار روح الامتنان والوفاء التي تحملها عملية «الفارس الشهم 3»، والتي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.