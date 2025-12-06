«طرق دبي» توزع 500 مقعد لمواليد عيد الاتحاد الجدد

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الموسم السادس من مبادرتها السنوية «الأمان من أول رحلة»، وشهدت المبادرة هذا العام مشاركة 26 مستشفى في دبي، تم من خلالها توزيع 500 مقعد للأطفال حديثي الولادة، احتفاءً بذكرى عيد الاتحاد لدولة الإمارات الـ54 خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر الجاري.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة المستمرة لترسيخ مفاهيم الأمان والسلامة على الطرق منذ اللحظة الأولى لولادة الطفل، التي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى أفراد المجتمع، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الصحة في دبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة على أهمية استمرار هذه المبادرات النوعية، التي تسهم في تحقيق مؤشرات استراتيجية السلامة المرورية للإمارة، وتدعم رؤية الهيئة (الريادة العالمية في التنقّل السهل والمستدام)، مشيراً إلى أن مبادرة «الأمان من أول رحلة» تعد نموذجاً رائداً للتعاون المستدام بين حكومة دبي والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وتجسّد التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية عبر رفع الوعي المروري بين مختلف فئات المجتمع، كما تدعم المبادرة توجهات منظمة الصحة العالمية (WHO)، التي تؤكد أن أنظمة التقييد في المركبات، بما في ذلك مقاعد الأطفال وأحزمة الأمان، تعد من أكثر الوسائل فاعلية في إنقاذ الأرواح والحد من الإصابات الخطيرة في الحوادث المرورية.

وأضاف الخزيمي أن المبادرة تجسد حرص الهيئة على تعزيز الثقافة المرورية، عبر تقديم مقعد الطفل في المركبة كهدية رمزية لكل مولود جديد خلال احتفالات عيد الاتحاد، بالتنسيق المسبق مع هيئة الصحة بدبي والمستشفيات، التي تضم أقسام الولادة، لتحديد الأعداد المتوقعة من المواليد بما يضمن كفاءة التوزيع، منوهاً إلى أن استخدام مقاعد الأطفال المخصصة يقلل خطر الوفاة في الحوادث بنسبة تصل إلى 71٪ للرضّع، وبنسبة 54٪ للأطفال بين عام واحد وأربعة أعوام بحسب إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة الأمريكية.

مشيراً إلى أن المبادرة التي انطلقت قبل خمسة أعوام لتشجيع الآباء والأمهات على استخدام مقاعد الأطفال في المركبات، شهدت نمواً متواصلاً، حيث ارتفع عدد المقاعد الموزعة من 200 مقعد في العام الأول إلى 500 مقعد خلال عام 2025، إلى جانب زيادة عدد المستشفيات المشاركة من 17 إلى 26 مستشفى في دبي، ما يؤكد نجاح المبادرة واتساع نطاق تأثيرها المجتمعي.