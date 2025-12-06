Al Bayan
مركز جامع الشيخ زايد الكبير في إندونيسيا يحتفي بعيد الاتحاد الـ 54

وام

سولو
جوكو ويدودو وعبدالله الظاهري لدى حضور الفعاليات
وام
نظّم مركز جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو بإندونيسيا فعاليات احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، استمرت على مدار خمسة أيام، وشهدت حضوراً رفيع المستوى ومشاركة جماهيرية واسعة.

حضر الحفل، الرئيس الإندونيسي السابق جوكو ويدودو، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان، والدكتور سلطان الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المدينة.

تضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية المتنوعة، من أبرزها عروض الفنون الشعبية الإماراتية مثل العيالة والحربية وفن العازي.