الشارقة تختتم احتفالات عيد الاتحاد الـ54

اختتمت إمارة الشارقة احتفالاتها بعيد الاتحاد الـ54 بعد برنامج واسع امتد من 19 نوفمبر حتى 2 ديسمبر الجاري في جميع مدن ومناطق الإمارة، شهد تنظيم أكثر من 250 فعالية استقطبت ما يزيد على 233 ألفاً، بمشاركة أكثر من 20 جهة.

ورفع خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، مثمناً رؤية القيادة التي رسخت مفهوم الهوية الوطنية، وجعلت من مناسبة عيد الاتحاد منصة بارزة لتعزيز الولاء والانتماء.

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على رعايته وتوجيهاته الدائمة التي أسهمت في نجاح فعاليات عيد الاتحاد الـ54.

وقال إن الاحتفالات تأتي انسجاماً مع رؤية الإمارات في تعزيز الهوية الوطنية وبناء مجتمع متماسك، وترسيخ القيم التي تقوم عليها مسيرة الاتحاد وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة. وأشار إلى أن الاحتفالات شهدت استعراضاً لتطورها على مدى العقود.