250 ألف عامل في فعاليات «سعادة عمالنا في عيد اتحادنا»

شارك أكثر من 250 ألف عامل في فعاليات احتفالية للعمال تم تنظيمها خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 54 في أكثر 30 موقعاً على مستوى الدولة.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت تحت شعار «سعادة عمالنا في عيد اتحادنا»، أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة من ضمنها السحب على سيارة وتذاكر سفر وعروض ترفيهية ورقصات فلكلورية.

وتوزيع الهدايا على العمال في مواقع الاحتفالات التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.

كما شارك في تنظيم الفعاليات الاحتفالية هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، جمعية بيت الخير، جمعية الشارقة الخيرية، جمعية الإحسان وجمعية دار البر.